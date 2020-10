Steve Higgins, da Freeport-McMoRan, é eleito presidente do Conselho da International Copper Association

Em sua nova função como presidente da ICA, Higgins ajudará a orientar o setor de cobre em um momento importante. "Há muito tempo que aprecio o trabalho que a ICA tem realizado como líder do setor de cobre. Este é um momento importante para o setor, não apenas por causa da função essencial que o cobre terá na reconstrução da economia global, mas também pela função que o cobre pode desempenhar para ajudar a cumprir as metas de emissões climáticas globais", afirmou Higgins. "Estou honrado em começar minha gestão como presidente da ICA. Estou ansioso para trabalhar com meus colegas do setor de cobre e com a equipe executiva da ICA para agregar valor ao setor em mercados de alto impacto e de uso final".

O presidente da ICA, Tony Lea, observou: "Steve sempre foi um grande defensor da ICA e sei que sua paixão pelo setor beneficiará nossos membros e equipe. Estendo minha gratidão a Ivan Arriagada por sua orientação e dedicação no último dois anos. A ICA fez grandes avanços em nome do setor de cobre durante sua gestão."

Sobre a International Copper Association

A International Copper Association (ICA) reúne o setor global do cobre para desenvolver e defender os mercados de cobre e fazer uma contribuição positiva para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Com sede em Washington, D.C., a ICA tem escritórios em três regiões principais: Ásia, Europa e América do Norte. A ICA e seus parceiros da Copper Alliance® estão ativos em mais de 60 países em todo o mundo. Para obter informações adicionais, acesse www.copperalliance.org.

Contato para a mídia:

Nicole Witoslawski, +1 646 350 9968

[email protected]

