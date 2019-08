Sthefane Matos, a influenciadora digital baiana com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram

Um dos vídeos de maior sucesso no YouTube, intitulado 'Minha Namorada tá Gravida?', tem quase 14 milhões de visualizações na plataforma.

Em seu perfil, Stefane Matos compartilha seu dia a dia, dicas de cabelo, estilo e autoestima. Tudo com muito humor e carisma, cativando cada vez mais seu público. Além disso, Abner e Sthe tiveram recentemente um filho: Apolo, que já é muito querido pelos fãs do casal e já tem perfil criado no Instagram com quase 800 mil seguidores.

Sucesso – Com fãs espalhados principalmente na Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, Sthefane Matos mostra em seu Instagram mais de perto a jornada de mãe de primeira viagem. A influente já fez trabalho com grandes marcas, como a Pampers, AliExpress, Bauducco, Santander, Ifood, Natura e a Foreo Brasil e acumula uma média de 1 milhão de visualizações em seus stories diariamente e quase 230 milhões de visualizações ao total do seu canal conjunto com Abner Pinheiro seu atual companheiro.

FONTE Sthefane Matos

