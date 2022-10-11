STL углубляет отношения с Vocus, предоставляя оптические решения для проекта в Австралии

STL углубляет отношения с Vocus, предоставляя оптические сетевые решения для проекта Horizon в Австралии

МИЛАН, 11 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания STL (NSE: STLTECH), являющаяся одним из ведущих в отрасли интеграторов цифровых сетей, сегодня объявила о своем сотрудничестве с Vocus Group для осуществления проекта Horizon в Западной Австралии. В рамках этого партнерства компания STL предоставит высокопрочные оптоволоконные кабели для программы Vocus по расширению межгородских сетей. Эта сделка укрепляет уже сложившиеся отношения компаний STL и Vocus, когда ранее компания STL предоставила свои оптические сетевые решения Opticonn для проектов по строительству сетей промышленных объектов.

Проект Horizon предусматривает развертывание первой конкурентоспособной оптоволоконной магистрали между Пертом и Порт-Хедлендом и является первым крупным инфраструктурным проектом в рамках инвестиционной программы Vocus на сумму 1 млрд долларов США. По завершении проекта Horizon будет ликвидирован последний пробел в национальной оптоволоконной магистрали Vocus, соединяющей все крупные города континента. Кроме того, Horizon также подключится к двум сверхмощным подводным кабелям в Порт-Хедленде, что превратит север Австралии в новый хаб для хранения внутренних и международных данных.

В качестве оптоволоконного партнера по реализации проекта Horizon компания STL будет поддерживать развертывание сети Vocus с помощью ультрасовременного дизайна в сочетании с технологией кабелей высокой прочности на растяжение и сжатие. Срок службы этих кабелей составляет более 30 лет, что позволит проекту Horizon продолжать обеспечивать высокопроизводительную передачу данных через регион Пилбара до 2050-х годов даже в суровых условиях окружающей среды.

Комментируя это сотрудничество, генеральный директор группы Vocus Кевин Расселл (Kevin Russell) заявил следующее: «Проект Horizon — крупнейший проект оптоволоконной инфраструктуры компании Vocus, который проложит первое конкурентоспособное оптоволокно через ресурсные регионы Австралии. Сеть рассчитана на пропускную способность 38 терабит в секунду на волоконную пару. Оптические решения STL обеспечивают компании Vocus эффективный путь обновления и поддержки более мощных волн при меньших дополнительных затратах и сыграют важную роль в обеспечении Австралии высокоскоростной оптоволоконной инфраструктурой с малой задержкой».

Говоря об этом соглашении, генеральный директор и руководитель отдела оптических сетей компании STL Пол Аткинсон (Paul Atkinson) заявил следующее: «Мы с радостью укрепляем наше партнерство с Vocus. Компания STL тесно сотрудничает с создателями сетей Австралии в целях содействия строительству современных оптических сетей. Мы убеждены в том, что нашими целевыми оптическими сетевыми решениями мы поддержим компанию Vocus в этом развертывании и поможем ей обеспечить страну высокоскоростными высокопроизводительными сетями».

Информация о компании STL — Sterlite Technologies Ltd:

Компания STL является одним из ведущих в отрасли интегратором цифровых сетей и оказывает услуги телекоммуникационным компаниям, облачным платформам, гражданским сетям и крупным предприятиям, помогая им повышать качество обслуживания своих клиентов. Узнать больше, Связаться с нами.

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