STL colabora com Facebook Connectivity no desenvolvimento de unidades de rádio Evenstar para o ecossistema Open RAN

DALLAS, 4 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A STL (NSE: STLTECH), integradora líder do setor de redes digitais, anunciou uma colaboração com a Facebook Connectivity para projetar e desenvolver produtos de rádio 4G e 5G como parte do programa Evenstar para ajudar a acelerar a implementação comercial de Open RAN e impulsionar a preparação do 5G para operadoras em todo o mundo.

Nos últimos anos, a STL vem desenvolvendo soluções abertas, desagregadas, virtualizadas e programáveis para o lado de acesso da rede. A STL lançou recentemente um conjunto de produtos de rede aberta, que incluem produtos sem fio 5G como Garuda (indoor small cells), rádios macro 5G de múltiplas bandas e soluções de acesso Wi-Fi6 de nível de operadora. Essas ofertas estão sendo testadas com empresas de telecomunicações de alto nível nos EUA, no Reino Unido e na região da APAC.

O programa Evenstar é um esforço colaborativo da Facebook Connectivity e dos parceiros globais do setor para acelerar a adoção da tecnologia Open RAN. Por meio dessa colaboração, a STL desenvolverá dois produtos de rádio macro avançados e de alta potência. O primeiro é um rádio compatível com O-RAN que oferece maior capacidade para implementações densas. Como parte desse compromisso, a STL também desenvolverá um rádio de tecnologia dupla compatível com O-RAN 4G+5G que suporta as tecnologias de forma individual e/ou simultânea. Esses produtos de rádio compatíveis com O-RAN e 3GPP serão desenvolvidos no próximo ano e permitirão que as operadoras de telecomunicações do mundo todo aumentem as implementações comerciais de infraestrutura de rede aberta e preparem suas redes para o Open RAN 5G.

Ao falar sobre esse desenvolvimento, Jaydeep Ranade, diretor de engenharia sem fio da Facebook Connectivity, disse: "O programa Evenstar faz parte de nossos esforços para acelerar a disponibilidade e a prontidão comercial das soluções de Open RAN, e estamos entusiasmados em contar com a STL. Esperamos trabalhar com a STL para continuar mudando o setor para redes 5G abertas, desagregadas e mais agnósticas em relação ao fornecedor."

Ao comentar sobre essa colaboração, Chris Rice, CEO do negócio de soluções de acesso da STL, disse: "Estamos muito satisfeitos em apoiar e contribuir com o programa Evenstar no desenvolvimento de produtos de rádio compatíveis com O-RAN e 3GPP. Por meio dessa colaboração, a STL amplia seu compromisso atual de criar um ecossistema de rede de acesso robusto, aberto e desagregado. Ao permitir uma infraestrutura de rede aberta por meio de esforços como esse, estamos permitindo que os provedores de serviços de telecomunicações globais levem o poder da tecnologia 5G a bilhões de pessoas em todo o mundo a um custo mais baixo."

Sobre a STL - Sterlite Technologies Ltd:

A STL é uma integradora líder do setor de redes digitais que ajuda empresas de telecomunicações, empresas de nuvem, redes de cidadãos e grandes empresas a oferecer experiências aprimoradas a seus clientes. A STL oferece soluções de ponta a ponta e prontas para 5G, que variam de com fio a sem fio, projeto até implementação e conectividade para computação. Nossos principais recursos consistem em interconexão óptica, soluções de acesso virtualizado, software de rede e integração de sistemas. Para saber mais, entre em contato conosco.

FONTE Sterlite Technologies Ltd. (STL)

