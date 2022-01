STL está pronta para crescer, declara vitórias sólidas em novos mercados e acelera investimentos em 5G

Investimentos estratégicos se tornaram geradores de receitas:

Optical Interconnect gera um grande faturamento - A STL fez um grande progresso nessa nova linha de produtos Optical Interconnect, conseguindo contratos de muitos anos na Europa, cumulativamente avaliados em mais de ~7 bilhões de rúpias. A empresa também ampliou sua presença nos Estados Unidos com produtos ópticos prontos para o 5G, conseguindo novos pedidos da ordem de ~3 bilhões de rúpias

A STL fez um grande progresso nessa nova linha de produtos Optical Interconnect, conseguindo contratos de muitos anos na Europa, cumulativamente avaliados em mais de ~7 bilhões de rúpias. A empresa também ampliou sua presença nos Estados Unidos com produtos ópticos prontos para o 5G, conseguindo novos pedidos da ordem de ~3 bilhões de rúpias Integração de sistemas se intensifica no Reino Unido - A empresa também avançou em seu negócio de integração à medida que aumentou sua base de talentos no Reino Unido para mais de 150 funcionários e 20 parceiros estratégicos. Isso aprimora muito os recursos de implementação de fibra da STL no Reino Unido

A empresa também avançou em seu negócio de integração à medida que aumentou sua base de talentos no Reino Unido para mais de 150 funcionários e 20 parceiros estratégicos. Isso aprimora muito os recursos de implementação de fibra da STL no Reino Unido Novos mercados oferecem maior tração - Com sua estratégia de expansão global, a STL intensificou seus negócios em seus mercados de enfoque, com ~41% vindo da Europa e do Oriente Médio e ~12% das Américas

Novos empreendimentos tecnológicos prontos para crescer:

Portfólio de 5G pronto para o mercado - As soluções 5G sem fio, que abriram um mercado de 5 bilhões de rúpias para a empresa, progrediram significativamente nesse trimestre, chegando mais perto da geração de receitas. Nesse trimestre, a empresa anunciou a disponibilidade geral de sua oferta de pequenas células internas (Garuda) e FTTx programável. A STL também recebeu um pedido piloto por suas pequenas células internas com ASOCS e aumentou seu número de talentos em engenharia de rádio para mais de 300 pessoas

Já há alguns trimestres, a STL vem optando por um modelo de soluções integradas. Essa estratégia já está mostrando resultados à medida que a empresa sincronizou pedidos integrados com soluções ópticas e implementação com os principais participantes do Reino Unido e da Índia. Ao mesmo tempo que oferecia esses pilares estratégicos, a STL continuava a construir propriedade intelectual em todas suas empresas. A empresa registrou 41 novas patentes nesse trimestre, levando seu número total de patentes a 678.

Principais destaques financeiros do terceiro trimestre do ano fiscal de 2022 (em bilhões de rúpias)

Total de pedidos: 117

Faturamento: 13,6

EBITDA: (0,35)

Lucros após os impostos: (1,37)

Animado com essa década de criação da rede, Ankit Agarwal, diretor geral da STL, observou: "Com algumas mudanças estratégicas fundamentais, a STL está progredindo rapidamente para cumprir sua ambição de construir redes digitais prontas para o futuro em todo o mundo. Reunimos uma liderança altamente ambiciosa e confiável e profunda experiência em tecnologia de redes ópticas e sem fio. Estamos confiantes de que, no futuro próximo, ofereceremos as soluções mais avançadas nas áreas de conectividade 5G, FTTx e rural e transformaremos bilhões de vidas por meio das redes digitais."

Sobre a STL

A STL é uma integradora líder do setor de redes digitais que ajuda empresas de telecomunicações, empresas de nuvem, redes de cidadãos e grandes empresas a oferecer experiências aprimoradas a seus clientes.

FONTE Sterlite Technologies Ltd. (STL)

