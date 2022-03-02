STL и Analog Devices сотрудничают над созданием радиомодулей Open RAN 5G

«Компания STL разработала набор открытых, дезагрегированных, виртуализированных и программируемых продуктов и решений для доступа к сети, — заявил Крис Райс (Chris Rice), генеральный директор подразделения Access Solutions Business компании STL . — Garuda — радиопродукт нового поколения с открытыми интерфейсами, соответствующими стандартам O-RAN. Он является экономичным и ключевым компонентом в решениях, применяющихся в рамках технологии Industry 4.0, таких как охрана труда и техника безопасности на предприятии и автоматизация производственных процессов. Использование элементов RadioVerse компании Analog Devices в нашей продукции создает новый отраслевой эталон для внутренних радиостанций с малыми сотами, обеспечивая полную мощь технологии 5G для улучшения жизни миллиардов людей по всему миру».

По мере того как операторы начинают разворачивать свои сети Open RAN, растет спрос на систему O-RU с учетом региональных особенностей для удовлетворения потребностей в частотной полосе и электропитании. O-RU является одной из частей сети, которая не может быть виртуализирована, и с учетом растущих требований к диапазонам частот и режимам электропитания, готовым к использованию в коммерческих целях, существующие варианты радиосвязи внутри помещений ограничивают выбор сетевых операторов. Радиосистема Garuda, выпускаемая компанией STL, расширяет доступность устройств O-RU на мировых рынках.

«Опираясь на успех проекта Garuda, мы с нетерпением ожидаем расширения сотрудничества с компанией STL и обеспечения экосистемы Open RAN высокопроизводительными устройствами O-RU», — заявил генеральный директор группы беспроводных систем компании Analog Devices Нитин Шарма (Nitin Sharma).

Информация о компании STL — Sterlite Technologies Ltd:

STL — ведущий интегратор цифровых сетей, предоставляющий универсальные 5G-решения. Благодаря нашим возможностям в области беспроводного подключения, оптических сетей, программного обеспечения и услуг, компания входит в число ведущих поставщиков сетей 5G RAN согласно рейтингу компании Gartner. Эти возможности основываются на архитектурах с открытым исходным кодом и конвергентных архитектурах, помогающих телекоммуникационным компаниям, облачным компаниям, гражданским сетям и крупным предприятиям обеспечивать своим клиентам новый уровень обслуживания. Компания STL сотрудничает с поставщиками услуг по всему миру в сфере достижения экологически безопасного и устойчивого цифрового будущего в соответствии с Целями устойчивого развития (ЦУР) ООН.

Компания STL имеет обширное глобальное присутствие в Индии, Италии, Великобритании, США, Китае и Бразилии. Для получения более подробной информации, свяжитесь с нами.

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SOURCE Sterlite Technologies Ltd. (STL)