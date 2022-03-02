STL и Analog Devices сотрудничают над созданием радиомодулей Open RAN 5G

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Sterlite Technologies Ltd. (STL)

Mar 02, 2022, 23:10 ET

БАРСЕЛОНА (Испания), 3 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания  STL (NSE: STLTECH), один из ведущих в отрасли интеграторов цифровых сетей, сегодня объявила о сотрудничестве с Analog Devices, Inc. в сфере разработки радиомодулей 5G Open RAN (O-RU). Вместе эти две компании будут разрабатывать решения, готовые к использованию в сетях 5G, для расширения разнообразия предлагаемых на рынке O-RU и содействия развитию сетей с использованием оборудования, созданного на основе открытого интерфейса Open RAN. В рамках этого сотрудничества STL и Analog Devices будут тесно взаимодействовать с другими поставщиками экосистем, включая ведущих поставщиков усилителей мощности (УМ), в целях расширения ассортимента выпускаемых компанией STL устройств Garuda O-RU с малыми сотами для применения внутри помещений. STL интегрирует ведущие трансиверы RadioVerse® от компании Analog Devices в систему Garuda для создания энергоэффективных и высокопроизводительных радиостанций.

STL and Analog Devices collaborate to build Open RAN 5G radio units
STL and Analog Devices collaborate to build Open RAN 5G radio units

«Компания STL разработала набор открытых, дезагрегированных, виртуализированных и программируемых продуктов и решений для доступа к сети, — заявил Крис Райс (Chris Rice), генеральный директор подразделения Access Solutions Business компании STL. — Garuda — радиопродукт нового поколения с открытыми интерфейсами, соответствующими стандартам O-RAN. Он является экономичным и ключевым компонентом в решениях, применяющихся в рамках технологии Industry 4.0, таких как охрана труда и техника безопасности на предприятии и автоматизация производственных процессов. Использование элементов RadioVerse компании Analog Devices в нашей продукции создает новый отраслевой эталон для внутренних радиостанций с малыми сотами, обеспечивая полную мощь технологии 5G для улучшения жизни миллиардов людей по всему миру».

По мере того как операторы начинают разворачивать свои сети Open RAN, растет спрос на систему O-RU с учетом региональных особенностей для удовлетворения потребностей в частотной полосе и электропитании. O-RU является одной из частей сети, которая не может быть виртуализирована, и с учетом растущих требований к диапазонам частот и режимам электропитания, готовым к использованию в коммерческих целях, существующие варианты радиосвязи внутри помещений ограничивают выбор сетевых операторов. Радиосистема Garuda, выпускаемая компанией STL, расширяет доступность устройств O-RU на мировых рынках.

«Опираясь на успех проекта Garuda, мы с нетерпением ожидаем расширения сотрудничества с компанией STL и обеспечения экосистемы Open RAN высокопроизводительными устройствами O-RU», — заявил генеральный директор группы беспроводных систем компании Analog Devices Нитин Шарма (Nitin Sharma).

Информация о компании STL — Sterlite Technologies Ltd: 

STL — ведущий интегратор цифровых сетей, предоставляющий универсальные 5G-решения. Благодаря нашим возможностям в области беспроводного подключения, оптических сетей, программного обеспечения и услуг, компания входит в число ведущих поставщиков сетей 5G RAN согласно рейтингу компании Gartner. Эти возможности основываются на архитектурах с открытым исходным кодом и конвергентных архитектурах, помогающих телекоммуникационным компаниям, облачным компаниям, гражданским сетям и крупным предприятиям обеспечивать своим клиентам новый уровень обслуживания. Компания STL сотрудничает с поставщиками услуг по всему миру в сфере достижения экологически безопасного и устойчивого цифрового будущего в соответствии с Целями устойчивого развития (ЦУР) ООН.

Компания STL имеет обширное глобальное присутствие в Индии, Италии, Великобритании, США, Китае и Бразилии. Для получения более подробной информациисвяжитесь с нами.

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SOURCE Sterlite Technologies Ltd. (STL)

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