STL lance dTelco™, une plateforme numérique innovante pour les entreprises de télécommunications

- dTelco équipe les entreprises de télécommunications pour leur permettre d'offrir une expérience client hyper-personnalisée

LE CAP, Afrique du Sud, 14 novembre 2019 /PRNewswire/ -- STL (NSE : STRTECH), innovateur en réseaux de données à l'échelle mondiale, a annoncé le lancement de dTelco™ (une plateforme numérique pour les entreprises de télécommunications), qui permet aux sociétés de télécommunications d'offrir de la personnalisation, d'accroître leurs recettes et de favoriser l'innovation. La plateforme dTelco™, la meilleure de sa catégorie, contribue à passer d'un modèle traditionnel en silos à un modèle commercial agile, évolutif, centré sur le consommateur et piloté par les données.

dTelco™ réduit le coût des fonctions opérationnelles traditionnelles, offrant ainsi deux avantages fontamentaux. Tout d'abord, elle automatise la gestion et les opérations des clients / partenaires. Ensuite, elle fournit de nouvelles informations sur les consommateurs grâce à une capacité d'analyse pilotée par les données, tirant parti d'Intellza (une offre d'IA par STL). Collectivement, cela donne lieu à des interactions avec les clients de haute valeur, de meilleurs taux d'acceptation d'offre de vente croisée et incitative, et une amélioration globale de la satisfaction de la clientèle pour les entreprises de télécommunications.

« Une entreprise de télécommunications moderne est une société technologique. Alors que les nouvelles technologies comme la 5G, l'IdO, l'IIdO, l'Edge Computing, l'analyse des données, l'apprentissage automatique et l'IA se généralisent, on s'attend à ce que les entreprises de télécommunications qu'elles jouent un rôle crucial dans l'accélération du "numérique" pour les individus et les entreprises. Cette réinvention numérique signifie que les entreprises de télécommunications impacteront tous les marchés verticaux au cours des quelques prochaines années. dTelco™ permet aux entreprises de télécommunications de répondre aux besoins de leurs utilisateurs (clients et partenaires) en fournissant une expérience numérique hyper-personnalisée tout en réduisant le coût opérationnel pour devenir un fournisseur lifestyle numérique de premier plan », a déclaré Anshoo Gaur, PDG - Logiciels réseau, STL.

Alors que nous nous dirigeons vers un avenir connecté plus intelligent, l'expérience client personnalisée est la clé de toute entreprise. dTelco™ permet cette expérience en facilitant des offres innovantes et en fournissant un système technologique face client sans intervention.

À propos de Sterlite Technologies Ltd - STL

STL est un chef de file mondial en solutions de réseaux de données de bout en bout.

Nous concevons et déployons des réseaux sans fil et fibre convergents de haute capacité. Avec une expertise allant des câbles et fibres optiques à la conception de réseaux hyperscale en passant par les logiciels de réseau et de déploiement, nous sommes le plus grand fournisseur de solutions intégrées du secteur pour les réseaux de données mondiaux. Nous faisons équipe avec des sociétés de télécommunications mondiales, des sociétés cloud, des réseaux citoyens et de grandes entreprises pour concevoir, construire et gérer ces réseaux définis par logiciels et natifs dans le cloud.

STL est entreprise centrée sur l'innovation. Nous menons des recherches fondamentales sur les applications réseau de nouvelle génération dans nos centres d'excellence, en mettant fortement l'accent sur le développement de solutions réseau de bout en bout. STL possède une forte présence mondiale, avec des installations de production de câbles, fibres et préformes optiques de nouvelle génération en Inde, en Italie, en Chine et au Brésil, ainsi que deux centres de développement de logiciels en Inde et une installation de conception de centres de données au Royaume-Uni.

