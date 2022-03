STL lance Firebird - une série de radios pour la couverture 5G étendue

STL Firebird est un portefeuille d'unités radio multibandes 4G/5G macro compatibles O-RAN (O-RUs), initialement disponibles notamment sur les bandes 1, 40, 41 et 78. Ces radios définies par logiciel sont conçues sur la base d'une architecture de plateforme et répondent aux besoins variables des opérateurs mondiaux en matière de couverture et de capacité 5G. Plus tôt cette année, STL a annoncé sa collaboration avec Meta Connectivity pour concevoir et développer des produits radio 4G et 5G à double RAT (Radio Access Technologies), plus particulièrement sur les bandes 40 et 78. Par le biais du programme Evenstar, STL travaille avec Meta Connectivity pour accélérer l'adoption de solutions Open RAN.

Les ventes d'équipements O-RAN devraient atteindre 12 milliards de dollars[1] d'ici 2026. STL, avec sa solution de libre accès - Accellus, mène le mouvement vers la neutralité des fournisseurs. Faisant partie d'Accellus, les radios Firebird conformes à la norme ORAN de STL sont prêtes pour la 5G, ouvertes et programmables. Ces unités radio de qualité opérateur sont conformes aux normes 3GPP et fonctionnent de manière fluide avec les unités distribuées (O-DU) et les unités centralisées (O-CU) de l'Open RAN. Elles permettront à Ttelco d'accélérer la mise sur le marché de ses déploiements 5G. Voici quelques-unes des caractéristiques de Firebird :

Interface de liaison frontale ouverte : Entièrement conforme aux spécifications de liaison frontale de O-RAN pour une neutralité vis-à-vis des fournisseurs

Entièrement conforme aux spécifications de liaison frontale de O-RAN pour une neutralité vis-à-vis des fournisseurs Éconergétique et écologique : Consommation d'énergie réduite et empreinte physique minimisée

Consommation d'énergie réduite et empreinte physique minimisée Idéal pour les environnements extérieurs : Matériel de qualité opérateur (IP 65) et suffisamment robuste pour les conditions extérieures difficiles

: Matériel de qualité opérateur (IP 65) et suffisamment robuste pour les conditions extérieures difficiles Opérations simplifiées : Configuration et vérification faciles sur site, diagnostic logiciel, mises à niveau des fonctionnalités logicielles CI/CD

Jaydeep Ranade, directeur de l'ingénierie sans fil chez Meta Connectivity, a déclaré à propos de ce développement : « L'accent mis par STL sur le pivotement de l'industrie vers des réseaux ouverts, désagrégés et plus indépendants des fournisseurs coïncide bien avec l'objectif du programme Evenstar. Nous sommes convaincus que STL Firebird ouvrira la voie à des réseaux 5G Open RAN, flexibles et capables d'alimenter une variété de cas d'utilisation ».

À l'occasion de ce lancement, Gilles Garcia, Directeur principal, Adaptable and Embedded Computing Group, AMD, a déclaré : « Les solutions 5G tout-en-un de STL joueront un rôle déterminant dans la transition de l'industrie vers des réseaux ouverts et programmables. Alimentée par une gamme de solutions UltraScale+ RFSoC et MPSoC de Xilinx Zynq de renommée mondiale, la série de radios Firebird de STL offrira la grande évolutivité, l'agilité et la rentabilité requises pour le marché croissant de la 5G ».

Lors du lancement, Chris Rice, PDG, Access Solutions, STL, a déclaré : « Firebird est un ajout essentiel à notre gamme de solutions d'accès programmables en réseau ouvert pour les réseaux prêts pour la 5G. Reposant sur des interfaces ouvertes conformes aux normes industrielles, Firebird permet une intégration fluide avec les produits RAN (CU/DU) des fournisseurs O-RAN, afin de permettre un déploiement rapide et d'assurer une couverture 5G adéquate sur une large zone. Il s'agit d'une étape clé vers la réalisation de notre objectif de transformer des milliards de vies grâce aux réseaux numériques ».

