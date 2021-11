STL menuje dvoch lídrov odvetvia, aby urýchlili globálnu expanziu v oblasti služieb a softvéru

PUNE, India, 18. novembra 2021 /PRNewswire/ -- STL (NSE: STLTECH), popredný integrátor digitálnych sietí, dnes oznámil dva úžasné prírastky do svojho tímu vedenia v divíziách Služby a Softvér. Divízia Služby patriaca do STL je pripravená na globálny rast a expanziu do priestoru nasadenia 5G RAN a divízia Softvér je pripravená na celosvetové rozšírenie so zameraním na inovácie. V súlade s týmito ambicióznymi globálnymi plánmi spoločnosť STL prijala do svojich radov Praveena Cheriana, ako generálneho riaditeľa pre divíziu Sieťové služby, a Ramana Venkatramana ako generálneho riaditeľa pre divíziu Softvér.