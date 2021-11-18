STL назначает новых руководителей подразделений по сетевым сервисам и ПО

До прихода в STL Правин был исполнительным вице-президентом и руководителем отдела инфраструктурных услуг в Индии и Юго-Восточной Азии в компании IBM, где он руководил проектами и управляемыми услугами. Кроме того, он занимает руководящие должности в советах директоров известных компаний, поставляющих ИТ-услуги и программное обеспечение. Раман перешел в STL из компании TCS , где он был старшим вице-президентом и главой международного подразделения высоких технологий и профессиональных услуг , а также руководил глобальным подразделением по партнерствам и альянсам. За свою выдающуюся карьеру, охватывающую почти три десятилетия, он занимал ряд руководящих должностей в разных регионах.

Правин и Раман разделят обязанности КейЭс Рао (KS Rao), который сыграл ключевую роль в развитии бизнеса и подготовке стратегической дорожной карты для будущего роста. КейЭс перейдет на должность директора по корпоративным вопросам STL и займется дальнейшим развитием экосистемы, партнерствами, глобальной политикой и нормативной базой группы компаний.

За счет подобных перестановок компания STL усилила глобальную команду руководителей, чтобы обеспечить нелинейный рост всех сфер бизнеса и укрепить позиции компании на рынке.

В своих комментариях на тему новой структуры команды руководителей управляющий директор компании STL Анкит Агарвал (Ankit Agarwal) указал следующее: «С большим удовольствием я приветствую двух признанных отраслевых лидеров, Правина и Рамана, которые возьмут на себя ответственность за наши сетевые сервисы и программное обеспечение. Пользуясь возможностью, я хотел бы поздравить КейЭс с новой должностью и пожелать ему всего наилучшего. Уверен, что вместе мы перейдем на следующий этап технологического лидерства и преобразим жизнь миллиардов людей с помощью цифровых сетей».

Комментируя свое назначение, руководитель подразделения STL по сетевым сервисам Правин Чериан отметил следующее: «Цифровые сети формируют жизни миллиардов пользователей по всему миру. Компания STL играет в этом ключевую роль за счет создания цифровой инфраструктуры мирового уровня. Я с нетерпением жду дальнейшего роста в этом направлении и достижения новых высот подразделением по сетевым сервисам».

Руководитель подразделения STL по разработке программного обеспечения Раман Венкатраман также поделился своим мнением: «У компании STL отличные перспективы, ведь у нас есть увлеченные сотрудники, новаторские технологии и обширные рыночные возможности. Я рад стать одним из сотрудников этой компании и приложу все усилия, чтобы улучшить взаимодействие с клиентами благодаря расширению портфеля программных продуктов и технологических услуг, распределению инвестиций и использованию всех технологических преимуществ нашей экосистемы, а также доступных отраслевых возможностей, одновременно занимаясь поиском новых направлений для деятельности».

Говоря о новых назначениях, директор по корпоративным вопросам STL КейЭс Рао сказал: «Благодаря недавним перестановкам и опыту нашей команды руководителей компания STL ступила на путь к еще большему успеху. Я рад приветствовать Правина и Рамана в нашей компании и надеюсь, что STL ускорит построение цифрового будущего на мировом уровне».

Информация о компании STL

Компания STL является одним из ведущих в отрасли интеграторов цифровых сетей и оказывает услуги телекоммуникационным компаниям, облачным платформам, гражданским сетям и крупным предприятиям, помогая им повышать качество обслуживания своих клиентов. Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.

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SOURCE Sterlite Technologies Ltd. (STL)