STL nomeia Paul Atkinson como CEO para o negócio de redes ópticas

Com seu foco central em capacitara transformação digital na borda, a STL tem oferecido soluções ópticas líderes do setor para telecomunicações, empresas de nuvem, governos e empresas em todo o mundo. O mundo está observando ciclos simultâneos de desenvolvimento das redes 5G, FTTx e de banda larga rural, e as soluções ópticas estarão no centro disso. Para atender a essas megatendências, a STL tem ampliado seu portfólio e escala, além de globalizar seus negócios ópticos em um ritmo acelerado.

Antes da STL, Paul Atkinson foi diretor geral e CEO do grupo IXOM, na Austrália. Antes da IXOM, Paul esteve associado à Prysmian Global por mais de 20 anos como CEO de afiliadas e de regiões em todo o mundo. Durante esse período, ele liderou várias integrações de negócios bem sucedidas e foi fundamental para o crescimento não-linear em todas as regiões e linhas de negócios. Antes do Prysmian Group, ocupou cargos de liderança nas áreas comercial, financeira e de operações nos setores de bens de consumo e saúde. Paul assume essa responsabilidade de Ankit Agarwal, que desempenhou um papel crucial na expansão global da STL no setor de redes ópticas. Ankit ampliou o portfólio com a aquisição da Optotec & Metallurgica Bresciana e aumentou a escala e a presença da STL na Itália, Reino Unido, EUA, Brasil e China. Como diretor em tempo integral no conselho, Ankit agora se concentrará em impulsionar a estratégia e o crescimento da STL.

Ao dar as boas-vindas a Paul, Ankit Agarwal, diretor em tempo integral da STL, disse: "Liderar o setor óptico foi uma jornada incrível durante a qual nos tornamos globais e alcançamos muitos feitos inéditos. Com a STL acelerando seus esforços em inovação óptica, dou as boas-vindas a Paul que, com sua ampla experiência global, elevará o negócio a um patamar superior. Ao mesmo tempo em que desejamos uma década de desenvolvimento de rede, estou entusiasmado em expandir meu foco para impulsionar os planos ambiciosos de crescimento da STL com estratégias disruptivas."

"As redes digitais são fundamentais para a 4ª revolução industrial, onde as tecnologias ópticas estão no centro das atenções. Com mais de 25 anos de experiência, a STL está expandindo seu escopo e escalando globalmente. A STL conta com a experiência e ambição necessárias para atender aos desenvolvedores de redes em todo o mundo. Estou muito animado para liderar o negócio de redes ópticas, que moldará o futuro cenário digital", disse Paul Atkinson.

Ao comentar sobre este desenvolvimento, oDr.Anand Agarwal, CEO do grupo STL, disse: "A conectividade óptica e as redes sempre foram o nosso núcleo e, com Ankit no comando, posicionamos com entusiasmo este negócio no mapa global. Espero iniciar a parceria com Ankit para impulsionar o crescimento estratégico da empresa. Dou as boas-vindas a Paul e desejo-lhe tudo de bom. Estou seguro de que, com sua excepcional experiência global, ele elevará o negócio de redes ópticas ao próximo nível."

A STL é uma integradora líder do setor de redes digitais que ajuda empresas de telecomunicações, empresas de nuvem, redes de cidadãos e grandes empresas a oferecer experiências aprimoradas a seus clientes. Leia mais, entre em contato conosco.

