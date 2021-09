STL nomme Paul Atkinson au poste de PDG de sa branche dédiée aux réseaux optiques

En cohérence avec son objectif principal visant à permettre une transformation numérique à la périphérie , STL fournit des solutions optiques de pointe pour les entreprises de télécommunications, de cloud, les gouvernements et les entreprises du monde entier. Le monde assiste aux cycles de construction de réseau simultanés de 5G, FTTx et Rural Broadband. Les solutions optiques seront au cœur de ces derniers. Pour répondre à ces méga-tendances, STL a élargi son portefeuille et son échelle, et mondialisé son activité optique à un rythme rapide.

Avant de rejoindre STL, Paul Atkinson était directeur général et PDG de groupe chez IXOM, en Australie. Avant IXOM, Paul Atkinson était associé chez Prysmian Global pendant plus de 20 ans en tant que PDG de filiales et de régions à travers le monde. Au cours de cette période, il a dirigé de nombreuses intégrations commerciales réussies et a joué un rôle central dans la croissance non linéaire dans l'ensemble des régions et des secteurs d'activité. Avant Prysmian Group, il a occupé des postes de direction dans les branches commerciale, financière et opérationnelle dans les secteurs des biens de consommation et de la santé. Paul Atkinson replace Ankit Agarwal, qui a joué un rôle crucial dans l'expansion mondiale de STL dans le secteur de l'optique. Ankit Agarwal a élargi le portefeuille du groupe avec l'acquisition d'Optotec & Metallurgica Bresciana et a favorisé le développement et le renforcement de la présence de STL en Italie, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Brésil et en Chine. En tant que membre permanent du conseil d'administration, Ankit Agarwal se concentrera désormais sur la stratégie et la croissance dans l'ensemble du Groupe STL.

Accueillant Paul Atkinson, Ankit Agarwal, directeur à temps plein de STL, a déclaré : « Diriger le secteur de l'optique a été une aventure incroyable. Au cours de cette période, nous sommes devenus un groupe mondial et avons réalisé de nombreuses premières. Alors que STL accélère ses efforts en matière d'innovation optique, je souhaite la bienvenue à Paul Atkinson qui, grâce à son expertise mondiale solide, mènera l'entreprise vers de plus hauts sommets. Alors que nous nous réjouissons à la perspective d'une décennie de création de réseaux, je suis enthousiaste à l'idée d'élargir mon champ d'action pour orienter les plans de croissance ambitieux de STL avec des stratégies disruptives. »

« Les réseaux numériques sont essentiels à la 4e révolution industrielle, où les technologies optiques occupent une place centrale. Avec plus de 25 ans d'expertise, STL élargit son champ d'action et se développe à l'échelle mondiale. STL possède l'expertise et l'ambition nécessaires pour servir les créateurs de réseaux du monde entier. Je suis très enthousiaste à l'idée de diriger l'entreprise de réseautage optique, qui façonnera le futur paysage numérique », a déclaré Paul Atkinson.

Commentant ces changements à la tête du groupe, le Dr Anand Agarwal, directeur général du Groupe STL, a déclaré : « La connectivité optique et les réseaux ont toujours été notre cœur de métier et avec Ankit à la barre, nous avons placé cette activité avec passion sur la carte mondiale. J'ai hâte de collaborer avec Ankit et de façonner avec lui les orientations de croissance stratégique de l'entreprise. Je souhaite la bienvenue à Paul et je lui souhaite tout le succès qu'il mérite. Je suis convaincu que, grâce à son expérience exceptionnelle à l'échelle mondiale, il fera passer la branche dédiée aux réseaux optiques au niveau supérieur. »

À propos de STL - Sterlite Technologies Ltd :

STL est un intégrateur de réseaux numériques de premier plan qui aide les opérateurs télécoms, les sociétés de cloud, les réseaux citoyens et les grandes entreprises à offrir des expériences améliorées à leurs clients.

