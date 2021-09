STL präsentiert Accellus - eine End-to-End-Lösung für Glasfaser-Breitband und 5G-Mobilfunk

DALLAS, 24. September 2021 /PRNewswire/ -- STL (NSE: STLTECH), ein branchenführender Integrator digitaler Netzwerke, hat heute Accellus, sein Flaggschiff für 5G-fähige, offene und programmierbare Netzwerke, präsentiert. Diese neue Produktlinie stärkt die Position von STL als Anbieter innovativer Lösungen für Zugangsnetze und Edge-Netzwerke. In den letzten 5 Jahren hat STL in Forschung und Entwicklung investiert, um seine Fähigkeiten in konvergenten Netzen auf der Basis von Glasfaser-Breitband und Open Radio Access Network (Open RAN) zu erweitern.