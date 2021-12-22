STL представляет технологию организации сетей FTTx на базе VMWare

Появляется все больше и больше потребительских приложений, ужесточаются требования к сетям, их гибкости и масштабируемости, скорости обработки данных и функциям интеллектуального управления. Поставщикам услуг необходимо удовлетворять текущие потребности , а также иметь возможность контролировать параметры сети. Революционная разработка компании STL — pFTTx — предусматривает создание облачных сетей с открытыми интерфейсами путем разделения уровня программного обеспечения и аппаратного уровня. К основным преимуществам технологии pFTTx можно отнести масштабируемость , более короткий срок вывода продукта на рынок и снижение совокупной стоимости владения , благодаря чему повышается качество обслуживания клиентов.

Технология pFTTx создана на базе VMware. Такое новаторство обеспечивает возможность сетевого подключения в сельской местности — жизни миллиардов людей могут преобразиться за счет гигабитного широкополосного доступа к сети Интернет.

Выступая на презентации, старший директор по корпоративным и государственным продажам компании VMware India Гаурав Агарвал (Gaurav Agarwal) заявил следующее: «Мы рады сотрудничать с компанией STL и участвовать в реализации ее новой технологии pFTTx. Решение STL pFTTx было сертифицировано согласно требованиям VMware Telco Cloud. Новинка представляет собой идеальную технологию проводного доступа для предприятий в сочетании с преимуществами VMware Cloud для приложений на основе SDN и микросервисов. pFTTx упрощает развертывание XGSPON нового поколения с VMware для создания виртуальной инфраструктуры облачного главного офиса».

Комментируя запуск технологии pFTTx, глава компании STL и руководитель подразделения Access Solutions Крис Райс (Chris Rice) отметил: «pFTTX — это облачное сетевое решение, которое радикально повышает эффективность бизнес-моделей поставщиков сетевых услуг. Наша технология в сочетании с преимуществами облачной платформы VMWare упрощает развертывание XGSPON и облегчает интеграцию со сторонними приложениями для улучшения пользовательского опыта и повышения производительности сети. Таким образом клиенты могут улучшить эффективность операционной деятельности и ИТ, а также создать новые потоки доходов».

Информация о компании STL

Компания STL является одним из ведущих в отрасли интеграторов цифровых сетей и оказывает услуги телекоммуникационным компаниям, облачным платформам, гражданским сетям и крупным предприятиям, помогая им повышать качество обслуживания своих клиентов. Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.

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SOURCE Sterlite Technologies Ltd. (STL)