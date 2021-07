STL propose une solution OSS/BSS cloud-native alimentée par Microsoft Azure

Les applications prêtes pour l'avenir sont hautement évolutives, souples et reposent sur quatre confluences technologiques : convergence (de filaire et du sans fil), combinaison (de connectivité, de calcul et de stockage), désagrégation (de matériel standard et de logiciels libres), et calcul de périphérie (qui apporte toutes les capacités à la périphérie du réseau). Dans ce contexte, les opérateurs télécoms adoptent de plus en plus les solutions cloud-natives. En s'associant à Microsoft, STL espère leur donner accès à un écosystème de développement d'applications complet et natif du nuage, à des microservices modulaires flexibles et à un système hybride de gestion du cloud. STL est maintenant un fournisseur de logiciels indépendant (ISV) partenaire de Microsoft.

Venkat Krishnan, directeur exécutif, Global Partner Solutions, Microsoft Inde, a déclaré : « En rapprochant la puissance de l'Intelligent Cloud et de l'Intelligent Edge des besoins en évolution rapide de l'industrie des télécommunications, nous aidons les organisations à l'épreuve du temps à rationaliser leurs opérations et à créer de nouveaux modèles commerciaux ou de services. Propulsée par Microsoft Azure, la plate-forme de STL donne aux opérateurs télécoms l'agilité dont ils ont besoin pour créer des applications de nouvelle génération. Le portefeuille numérique BSS de STL est conçu pour l'innovation à l'échelle et la vitesse. Nous sommes convaincus que STL aidera les clients à construire des solutions cloud sécurisées, évolutives et fiables et à créer des applications intelligentes. »

Commentant cette collaboration, Saikat Mitra, directeur de l'exploitation, STL Network Software, a déclaré : « STL croit en la création et la monétisation accélérées d'innovations cloud-natives intelligentes et sécurisées. Dans le cadre de nos efforts visant à fournir aux clients le bon levier de cloud, nous avons présenté sans relâche à l'industrie des cas d'utilisation Cloud-Native et Edge. En nous associant à Microsoft, nous ajouterons les capacités de Microsoft Azure à notre portefeuille afin d'actualiser la vision de nos clients. »

STL est un intégrateur de réseaux numériques de premier plan qui aide les opérateurs télécoms, les sociétés de cloud, les réseaux citoyens et les grandes entreprises à offrir des expériences améliorées à leurs clients. STL fournit des solutions de bout en bout, prêtes pour la 5G, allant du filaire au sans fil, de la conception au déploiement et de la connectivité au calcul. Nos principales compétences résident dans l'interconnexion optique, les solutions d'accès virtualisées, les logiciels de réseau et l'intégration de systèmes. En savoir plus , Contactez-nous .

