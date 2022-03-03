STL, VMware и ASOCS представляют комплексное корпоративное 5G-решение на MWC 2022

Корпоративные сети 5G уже доказали, что они меняют правила игры для бизнеса. Ожидается, что к 2028 году их рыночная стоимость достигнет 14 млрд долларов США. Развертывание будущих сетей 5G будет обеспечиваться за счет подключения к различным видам открытой архитектуры на базе стандартов связи. Такие сети смогут работать в плотных средах, необходимых для бесперебойной работы внутри помещений.

Радиостанция для малых сот Garuda создана для малых, средних и крупных предприятий. К одной радиостанции можно подключить более 30 пользовательских устройств одновременно. Разработанный компанией ASOCS протокол CYRUS представляет собой полностью виртуализированное корпоративное решение на базе O-RAN CU/DU, которое обеспечивает автономное подключение и подключение к сети 5G в одном программном стеке. Стек VMware Edge Compute — это решение для периферийных вычислений, с помощью которого можно создавать, запускать, управлять и защищать собственные приложения на ближней и дальней периферии. STL, ASOCS и VMware предлагают мощное полностью виртуализированное решение для 5G RAN с открытой архитектурой. Его можно использовать локально на серверах общего назначения, размещать вместе с корпоративной ИТ-инфраструктурой на готовых коммерческих серверах общего назначения (COTS), органично вписывать в существующую инфраструктуру предприятия.

В декабре 2021 года компании STL и ASOCS продемонстрировали вариант использования 5G Enterprise в рамках O-RAN Alliance Annual Pluffest, включая взаимодействие радиостанции Garuda с распределительным и централизованным блоками ASOCS.

Рассказывая об особенностях сотрудничества, глава компании ASOCS Гилад Гарон (Gilad Garon) отметил: «Вместе с нашими партнерами STL и VMware мы создали надежное комплексное решение для развертывания частных корпоративных сетей 5G. Оно уже стало частью интеллектуального производства и цифровой трансформации Индустрии 4.0. Благодаря протоколу CYRUS®, нашей разработке для виртуальной сети RAN, а также использованию решения Garuda от STL и технологий периферийных вычислений, предоставленных VMware, предприятия смогут легко развертывать высокопроизводительные безопасные сети 5G с возможностью гибкой настройки».

Комментируя новый продукт, вице-президент по стратегии периферийных вычислений компании VMware Мунейб Минхазуддин (Muneyb Minhazuddin) заявил: «Вместе с компаниями STL и ASOCS мы сотрудничаем в области разработки решений для корпоративных сетей 5G, обеспечивающих множество преимуществ для бизнеса. VMware Edge Compute — это специально созданный нами интегрированный стек для виртуальных машин и контейнеров, его помощью можно развертывать и защищать собственные периферийные приложения на периферии. Наша разработка дополняет богатый функционал радиостанции Garuda, поставляемый STL, и протокола CYRUS компании ASOCS, прокладывая путь к более удобной корпоративной связи 5G».

Рассказывая о сотрудничестве, главный исполнительный директор Access Solutions компании STL Крис Райс (Chris Rice) сказал: «Подобное сотрудничество свидетельствует о преимуществах открытых сетевых принципов — трое партнеров объединили свои усилия, чтобы предложить рынку мощное решение для реализации корпоративных возможностей 5G по всему миру. Теперь бизнесу доступны надежные и безопасные сети 5G, которые легко масштабировать и модернизировать. С их помощью обеспечивается более высокий уровень сервиса».

Информация о компании STL — Sterlite Technologies Ltd:

STL — ведущий интегратор цифровых сетей, предоставляющий универсальные 5G-решения. Благодаря нашим возможностям в области беспроводного подключения, оптических сетей, программного обеспечения и услуг, компания входит в число ведущих поставщиков сетей 5G RAN согласно рейтингу компании Gartner. Эти возможности основываются на архитектурах с открытым исходным кодом и конвергентных архитектурах, помогающих телекоммуникационным компаниям, облачным компаниям, гражданским сетям и крупным предприятиям обеспечивать своим клиентам новый уровень обслуживания. Компания STL сотрудничает с поставщиками услуг по всему миру в сфере достижения экологически безопасного и устойчивого цифрового будущего в соответствии с Целями устойчивого развития (ЦУР) ООН.

Компания STL имеет обширное глобальное присутствие в Индии, Италии, Великобритании, США, Китае и Бразилии. Для получения более подробной информации, свяжитесь с нами.

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SOURCE Sterlite Technologies Ltd. (STL)