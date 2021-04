Стоимость запатентованных технологий ZTE превышает 45 млрд юаней

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 27 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), являющаяся одним из крупнейших международных поставщиков телекоммуникационных, корпоративных и потребительских технологий для мобильного интернета, включена в число основных участников и учредителей международных стандартов 5G как один из мировых лидеров в сфере технологий, патентов, стандартов, отраслевых приложений и производства оконечных устройств для сетей 5G, говорится в докладе "Проблемы и перспективы китайской телекоммуникационной отрасли и рынка интеллектуальной собственности" («Challenges and Prospects for China's Telecommunications Industry and Intellectual Property Market»), подготовленном авторитетной компанией по доверительному управлению инвестициями Jones Lang LaSalle (JLL).

Согласно докладу, компания ZTE также включена в первый эшелон международной патентной системы в знак признания ее вклада в исследования и стандартизацию глобальной технологии 5G. На данный момент стоимость запатентованных технологий ZTE уже превысила 45 млрд юаней.

Неустанное стремление к созданию ценностей для клиентов за счет накопления высококачественных патентов и нацеленность на активное участие в построении цифровой экономики

С наступлением эры цифровой экономики новое поколение мобильных информационных технологий типа 5G превратилось в одну из главных движущих сил цифровой трансформации и модернизации общества в целом. Важную роль в развитии китайских предприятий играют углубление независимого технического прогресса и укрепление механизмов разработки и оформления высококачественных патентов. Как один из крупнейших участников процесса разработки глобальных стандартов 5G компания ZTE настойчиво добивается укрепления своей ключевой компетенции и продолжает исследования и разработки в основных областях техники и фундаментальной науки. В течение последних лет компания ежегодно инвестировала в исследования и разработки более 10 млрд юаней. В 2020 году ее расходы на НИОКР достигли 14,8 млрд юаней, что составляет 14,6% ее выручки от основной деятельности.

По мере совершенствования технологий 5G и повышения их популярности крупнейшие мировые производители наращивают свою ключевую конкурентоспособность в рамках итеративной патентной схемы. Компания ZTE внедрила высококачественный патентный план во многих областях, связанных с 5G. Она непрерывно укрепляет свой инновационный научно-исследовательский потенциал для сохранения конкурентных преимуществ на внутреннем и зарубежных рынках. Кроме того, благодаря своему глобальному стратегическому плану компания продолжает предоставлять своим клиентам инновационные продукты и высококачественные услуги и стремится к созданию ценностей для своих клиентов в качестве активного участника построения цифровой экономики.

К марту 2021 года компания ZTE при поддержке своих значительных инвестиций в НИОКР и непрерывном накоплении технологий подала более 80 тысяч патентных заявок и получила свыше 38 тысяч патентов по всему миру, включая 4270 патентных заявок на чипы и более 1800 выданных патентов. Согласно недавнему докладу "Кто лидирует в патентной гонке стандартов 5G?" («Who is leading the 5G patent race?»), опубликованному в феврале компанией IPlytics, ZTE входит в мировую тройку лучших благодаря своему устойчивому лидерству по числу заявленных в ETSI основополагающих патентов (SEP) в стандарте 5G.

Эффективные стратегии работы, успешно стимулирующие реализацию новаторских достижений и высококачественный рост нематериальных активов

Благодаря значительному повышению инновационного потенциала компания ZTE непрерывно расширяет использование интеллектуальной собственности (ИС). Помимо укрепления механизмов разработки и оформления высококлассных патентов компания ZTE инициативно стимулирует применение, реализацию и внедрение патентов в рамках высокоэффективных рабочих стратегий. С одной стороны, она прилагает усилия для обеспечения большего соответствия патентных заявок, научных исследований и разработок рыночному спросу, непрерывно повышая качество патентных заявок. С другой стороны, с созданием системы управления полным жизненным циклом объектов ИС управление такими объектами осуществляется во всех рабочих процессах, включая НИОКР, маркетинг, материально-техническое обеспечение, проектирование и реализацию изделий и т.д. Таким образом, для стимулирования высококачественного роста коммерческой стоимости нематериальных активов компании формируется продуманная и эффективная сеть патентной защиты.

«Являясь одной из высокотехнологичных китайских компаний в масштабах глобальной конкуренции, ZTE в полной мере осознает ценность и значение независимых научных исследований и разработок и технического прогресса. Компания поддерживает эффективные капиталовложения в НИОКР на протяжении десятилетий, накопив за это время множество инновационных технологических достижений, — заявил вице-президент и руководитель отдела интеллектуальной собственности компании ZTE Corporation Ху И (Hu Yi). — Некоторые из этих достижений преобразованы в высокотехнологичную продукцию, помогающую компании ZTE расширять свое присутствие на зарубежных рынках, включая Европу и Северную Америку, а некоторые превратились в интеллектуальную собственность, в частности патенты.

Компания ZTE активно ищет пути дальнейшего освоения и эффективного использования нематериальных активов. Компания получила перекрестное лицензирование с крупнейшими компаниями телекоммуникационной отрасли, что позволило ей добиться быстрого совершенствования новых технологий и продуктов за счет коммерческого взаимодействия и продвижения телекоммуникационных технологий для дальнейшего влияния на вертикально интегрированные отрасли».

«Кроме того, мы привлекаем разумные инвестиции в НИОКР с помощью трансфертов, лицензирования и других методов управления для формирования замкнутого цикла устойчивого развития «инновация — производственная деятельность — ре-инновация». В последние несколько лет наблюдается устойчивый рост доходов от интеллектуальной собственности компании ZTE, что принесло ей денежные прибыли и продолжит создавать прогнозируемые выгоды. По имеющимся оценкам, в период с 2021 по 2025 годы наша интеллектуальная собственность принесет компании доход в размере около 4,5-6 млрд юаней», — добавил г-н Ху И.

Как самый активный приверженец глобального новаторства и коммерциализации интеллектуальной собственности компания ZTE всегда рассматривала интеллектуальную собственность в качестве основополагающей стратегии развития бизнеса. В перспективе ZTE продолжит совершенствовать свою ключевую компетенцию, повышая качество формирования объектов интеллектуальной собственности и эффективность их использования и управления ими. Обеспечивая надлежащий баланс между инвестициями в научно-техническое инновации и прибылью от интеллектуальной собственности, компания ZTE вместе со всеми партнерами будет стимулировать высококачественное развитие экосистемы ИС и расширение возможностей для цифровой и интеллектуальной трансформации и модернизации общества.

