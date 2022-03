Stone dobra base de clientes e aponta aumento da rentabilidade em 2022

A margem foi impactada pelo aumento de despesas financeiras e o lucro líquido ajustado foi de R$ 34 milhões no trimestre. A companhia tem implementado com sucesso sua estratégia de reprecificação e espera aumento da rentabilidade no primeiro trimestre de 2022.

"Os fundamentos do negócio permanecem sólidos. Estamos ganhando clientes, conquistando participação de mercado e ampliando nossa presença para a contínua expansão da companhia", afirma Thiago Piau, CEO da Stone.

Com a revisão dos preços, o take rate em Micro, Pequenas e Médias Empresas aumentou de 1,71% no 4T21 para 2,02%, em janeiro – superando a taxa de 1,68% (ex-crédito) do 4T20. O crescimento de TPV de MPME já cresceu mais de 80% em janeiro e fevereiro, demonstrando equilíbrio entre crescimento e margem.

Com investimentos em produtos e na operação, a expectativa é de que, no primeiro trimestre, a receita total atinja cerca de R$ 1,9 bilhão, com alta de até 119%; e o TPV de MPMEs possa chegar a R$ 60 bilhões, com elevação de até 83%. O lucro ajustado antes de impostos deve superar R$ 140 milhões no 1T22.

O último trimestre de 2021 também foi de crescimento em banking, que fechou o ano com 491,5 mil clientes ativos e mais de R$ 2 bilhões em depósitos.

Em Softwares, a receita subiu 16% contra o último trimestre de 2020, e a receita das principais soluções de PDV e ERP aumentou 26%. Já a Linx chegou a 109,3 mil estabelecimentos com soluções POS/ERP, aumento de 11,7% no trimestre.

Para dar mais foco na execução de suas estratégias, a Stone reorganizou a empresa em dois segmentos: Serviços Financeiros e Softwares. Cada unidade terá um COO dedicado, que buscará oportunidades de cross-selling e integrações.

A companhia continuará ampliando a base de clientes e está focada em relançar o produto de crédito, fundamental em sua missão de apoiar o empreendedor brasileiro.

