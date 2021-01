Stonebranch annonce une performance record en 2020 et s'attend à connaître plus de succès en 2021

L'entreprise connaît une croissance et des revenus sans précédent grâce à un nombre record de nouveaux clients commerciaux, à des améliorations majeures en matière de produits et à une expansion géographique

ALPHARETTA, Géorgie, 28 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Stonebranch, un fournisseur premier plan de solutions d'orchestration et d'automatisation de services, a annoncé avoir enregistré une croissance et des revenus record en 2020 grâce à l'acquisition de nombreux nouveaux clients commerciaux, à des mises à jour technologiques importantes et à son expansion dans la région de l'Asie-Pacifique.

Le nombre record de nouveaux clients commerciaux acquis par Stonebranch en 2020 a alimenté les revenus de l'entreprise jusqu'à atteindre le niveau le plus élevé depuis sa création en 1999. Les intégrations nouvelles et améliorées avec des outils de tiers et la croissance continue des capacités d'orchestration du développement de l'exploitation ont également contribué au solide rendement de l'entreprise. De plus, Stonebranch a ouvert une nouvelle plaque tournante régionale en Asie-Pacifique, à Kuala Lumpur, en Malaisie en janvier 2020, ce qui lui a permis de tirer parti de la demande croissante de la région pour des logiciels d'orchestration et d'automatisation des services, y compris l'automatisation de la charge de travail.

« Stonebranch a connu une très bonne année 2020, à commencer par des revenus record, a déclaré le PDG de Stonebranch, Giuseppe Damiani. Nous avons atteint ces résultats en continuant à renforcer nos relations avec nos clients actuels et en maintenant un taux de rétention de plus de 99 %. Nous avons également acquis un nombre record de nouveaux clients commerciaux. Notre bonne performance témoigne de l'expertise et du dévouement de notre équipe, mais aussi de notre plateforme d'orchestration et d'automatisation de service Universal Automation Center, qui jouit d'une excellente réputation. »

Universal Automation Center (UAC) permet aux entreprises d'orchestrer des tâches et des charges de travail automatisées en temps réel dans des environnements de TI hybrides, des infrastructures conçues dans le cloud et des pipelines de big data de plus en plus complexes. Reconnu par des analystes de premier plan, dont Gartner et EMA, UAC a également obtenu en 2020 une cote « haute performance » auprès des utilisateurs finaux sur le marché de la technologie G2.

« Depuis plus de 20 ans, Stonebranch est un fournisseur fiable de solutions d'automatisation des TI pour un large éventail d'industries, a ajouté M. Damiani. Dans un contexte où les entreprises intensifient leurs produits et services numériques, les équipes des infrastructures et des opérations repensent ce qui était autrefois une approche cloisonnée et opportuniste de l'automatisation. L'équipe de Stonebranch travaille en étroite collaboration avec ses clients pour les aider à briser ces cloisons en matière d'automatisation et à atteindre leurs objectifs de transformation numérique. »

Année après année, Stonebranch n'a cessé d'apporter des améliorations importantes à la Universal Automation Center. L'objectif étant d'aider les entreprises à combler l'écart entre les environnements physiques et les environnements cloud pour leur octroyer une plus grande souplesse axée sur la clientèle dans le cadre de leurs initiatives relatives au cloud, aux big data et au développement des opérations.

Les améliorations apportées à Universal Automation Center comprennent des intégrations de nouvelles fonctionnalités et de mises à niveau avec des outils de tiers afin d'orchestrer des environnements de TI hybrides, y compris des intégrations avec des fournisseurs de services cloud, des solutions de gestion des services de TI, des solutions utilisées le long du pipeline de big data, des outils de collaboration largement utilisés en milieu de travail et des conteneurs ainsi que des solutions d'automatisation des conteneurs.

Par ailleurs, l'entreprise s'est efforcée d'unir les développeurs et les équipes des opérations des TI pour soutenir la demande croissante des organisations qui ont adopté une méthodologie de développement des opérations. D'autres améliorations apportées à UAC comprennent l'infrastructure en tant que code, les tâches en tant que code et l'orchestration des outils d'automatisation utilisés le long de la chaîne d'outils de développement des opérations.

« Nous avons toutes les raisons de croire que Stonebranch connaîtra une autre très bonne année en 2021. Avec tout d'abord le lancement d'une nouvelle version importante pour Universal Automation Center, la version 7.0. UAC 7 est le fruit de notre collaboration avec nos clients, et elle promet de permettre aux clients commerciaux d'atteindre de nouveaux niveaux d'orchestration et d'automatisation des services », a conclu M. Damiani.

À propos de Stonebranch

Stonebranch conçoit des solutions d'orchestration et d'automatisation informatiques qui transforment les environnements informatiques commerciaux en faisant passer la simple automatisation des tâches informatiques à une automatisation sophistiquée et en temps réel des services de l'entreprise. Quel que soit le degré d'automatisation, la plateforme Stonebranch est simple, moderne et sécurisée. Grâce à la plateforme d'automatisation universelle de Stonebranch, les entreprises peuvent orchestrer de manière transparente les charges de travail et les données dans les écosystèmes et les silos technologiques. Basée à Atlanta, en Géorgie, et disposant de points de contact et de support sur tout le continent américain, en Europe et en Asie, Stonebranch offre ses services à certaines des plus grandes institutions financières et entreprises manufacturières, de la santé, des voyages, du transport, de l'énergie et des technologies au monde.

Contact pour les médias :

Scott Davis

[email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1089016/Stonebranch_Logo.jpg

Related Links

stonebranch.com



SOURCE Stonebranch