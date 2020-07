Stonebranch est nommée « très performante » dans le rapport G2 Grid sur l'automatisation des charges de travail, publié en été 2020

Les utilisateurs finaux classent Stonebranch en lui octroyant le net promoteur score (NPS) le plus élevé parmi tous les fournisseurs englobés dans le rapport

ATLANTA, 14 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Stonebranch Inc., un fournisseur de premier plan de solutions d'orchestration et d'automatisation de l'informatique, a annoncé aujourd'hui qu'elle a été reconnue pour ses grandes performances dans le rapport G2 Grid sur l'automatisation des charges de travail, publié en été 2020.

Le G2 Grid classe les produits de la catégorie de l'automatisation des charges de travail de manière algorithmique, en s'appuyant sur des données issues d'évaluations des produits que partagent les utilisateurs de G2 et de données agrégées issues de sources en ligne et de réseaux sociaux.

« Comme les évaluations des clients influencent largement G2, la reconnaissance véhiculée par ce rapport représente le fantastique niveau de satisfaction exprimé par nos utilisateurs finaux », a déclaré Giuseppe Damiani, PDG de Stonebranch. « Nous sommes à la fois ravis et touchés par les commentaires positifs que nos clients et partenaires continuent de partager », a ajouté M. Damiani.

Soulignons que les notes des clients de G2 ont classé Stonebranch en lui octroyant le meilleur net promoter score (NPS) - indicateur de fidélité - parmi tous les fournisseurs englobés dans le rapport.

Selon le rapport, 94 % des utilisateurs de Stonebranch ont déclaré qu'ils recommanderaient Stonebranch à leurs pairs. Ce sentiment est étayé par d'autres conclusions essentielles, notamment la facilité de faire des affaires avec Stonebranch, qui a obtenu 93 %, et la qualité de l'assistance apportée, qui a obtenu 91 %.

Parmi les caractéristiques les plus appréciées du Centre d'automatisation universelle de Stonebranch figurent la planification des tâches, le traitement des charges de travail et la console d'automatisation des charges de travail de la plateforme, qui centralise l'automatisation dans toute l'entreprise à partir d'un seul centre de contrôle fondé sur un navigateur.

« Stonebranch doit essentiellement sa réussite à la capacité de sa plateforme à aider les clients à orchestrer l'automatisation informatique sur leurs plateformes et applications situées tant sur les sites que sur le cloud privé et le cloud public », a déclaré Giuseppe Damiani, PDG de Stonebranch. « Nous continuons à faire de grands investissements pour simplifier l'intégration et rendre les flux de travail plus limpides, afin d'accompagner nos clients dans leur transition vers le cloud », a ajouté M. Damiani.

Le dernier rapport Grid est disponible dès à présent sur le site web de G2.

À propos de Stonebranch

Stonebranch construit des solutions d'orchestration et d'automatisation de l'informatique qui transforment les environnements informatiques des entreprises en faisant passer la simple automatisation des tâches informatiques à une automatisation sophistiquée des services commerciaux en temps réel. Quel que soit votre degré d'automatisation, la plateforme Stonebranch est simple à utiliser, moderne et sûre. Grâce à la plateforme d'automatisation universelle de Stonebranch, les entreprises peuvent orchestrer en toute fluidité les charges de travail et les données à travers les écosystèmes technologiques et les silos. Basée à Atlanta, en Géorgie (États-Unis) et disposant de points de contact et d'assistance sur le continent américain, en Europe et en Asie, Stonebranch offre ses services à certaines des plus grandes institutions financières et entreprises manufacturières, de la santé, des voyages, du transport, de l'énergie et des technologies au monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stonebranch.com.

