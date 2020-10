Stonebranch obtient la certification ISO 27001

Atteindre le plus haut niveau des normes de sécurité est essentiel pour aider les clients à s'atteler à l'orchestration et à l'automatisation informatiques

ATLANTA, 21 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Stonebranch Inc., l'un des principaux fournisseurs de solutions d'orchestration et d'automatisation informatiques, a annoncé aujourd'hui qu'il a obtenu la certification ISO 27001, une norme internationale largement reconnue qui définit les meilleures pratiques pour les systèmes de gestion de la sécurité de l'information (SGSI).

« Cette certification valide non seulement notre engagement et notre investissement à atteindre le plus haut niveau des normes de sécurité, mais elle indique également à nos clients, partenaires et futurs clients que Stonebranch prend au sérieux la protection des informations et des données », a expliqué Giuseppe Damiani, PDG de Stonebranch.

La certification ISO 27001 signifie exploiter et améliorer en permanence un système de gestion de la sécurité de l'information (SGSI). La certification montre que les processus commerciaux, les technologies et le personnel de Stonebranch assurent la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de toute l'information.

Le SGSI de Stonebranch a été certifié par TUEV, une société d'audit externe indépendante et renommée, dans une certification matricielle pour vérifier et confirmer que les informations sont traitées selon des procédures de sécurité reconnues et éprouvées dans toutes les entités juridiques mondiales de Stonebranch.

« La certification ISO est un autre exemple des nombreuses mesures prises par Stonebranch pour aider notre clientèle mondiale à se conformer aux exigences réglementaires », a déclaré Giuseppe Damiani, PDG de Stonebranch.

ISO 27001 est une norme reconnue mondialement qui impose un certain nombre d'exigences et de contrôles pour l'établissement, la maintenance et la certification d'un système de gestion de la sécurité de l'information (SGSI). La norme permet de s'assurer que les organisations ont établi des méthodologies et un cadre pour les processus commerciaux, humains et informatiques afin de pouvoir identifier, gérer et réduire les risques pour la sécurité de l'information.

À propos de Stonebranch

Stonebranch conçoit des solutions d'orchestration et d'automatisation informatiques qui transforment les environnements informatiques en faisant passer la simple automatisation des tâches informatiques à une automatisation sophistiquée et en temps réel des services de l'entreprise. Quel que soit le degré d'automatisation, la plateforme Stonebranch est simple, moderne et sécurisée. Grâce à la plateforme d'automatisation universelle de Stonebranch, les entreprises peuvent orchestrer de manière transparente les charges de travail et les données dans les écosystèmes et les silos technologiques. Basée à Atlanta, en Géorgie, et disposant de points de contact et de support sur tout le continent américain, en Europe et en Asie, Stonebranch offre ses services à certaines des plus grandes institutions financières et entreprises manufacturières, de la santé, des voyages, du transport, de l'énergie et des technologies au monde. Pour en savoir plus, visitez le site www.stonebranch.com.

Contact pour les médias : Scott Davis, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1089016/Stonebranch_Logo.jpg

Related Links

https://www.stonebranch.com/



SOURCE Stonebranch