Stonebranch получает сертификат ISO 27001

Достижение высочайшего уровня безопасности — залог эффективной помощи клиентам в оптимизации и автоматизации ИТ-систем

АТЛАНТА, 20 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Stonebranch Inc. — один из ведущих поставщиков комплексных решений по оптимизации и автоматизации ИТ-систем — сегодня объявила о получении сертификата соответствия требованиям ISO 27001 — общепризнанного международного стандарта, регламентирующего наиболее передовые методики организации систем менеджмента информационной безопасности (ISMS).

«Данный сертификат не только подтверждает наше стремление к высочайшему уровню безопасности и вкладываемые в него силы и средства, но и подает нашим сегодняшним и будущим клиентам и партнерам сигнал о том, что Stonebranch серьезно относится к защите любой информации и данных», ― заявил глава компании Stonebranch Джузеппе Дамиани (Giuseppe Damiani).

Получение компанией сертификата ISO 27001 означает, что в компании используется и непрерывно совершенствуется система менеджмента информационной безопасности (ISMS). Эта сертификация наглядно демонстрирует, что бизнес-процессы, технологии и специалисты компании Stonebranch обеспечивают конфиденциальность, целостность и доступность всей информации.

Применяемая в Stonebranch система ISMS сертифицирована всемирно известным независимым аудиторским концерном TÜV с использованием матричной методики сертификации для проверки и подтверждения того, что обработка информации осуществляется согласно общепринятым и подтвержденным на практике процедурам всеми юридическими лицами, входящими в глобальную структуру компании Stonebranch.

«Сертификация по ISO является очередным примером многочисленных шагов, предпринятых компанией Stonebranch для содействия нашим клиентам по всему миру в обеспечении соответствия нормативным требованиям», ― добавил глава компании Stonebranch Джузеппе Дамиани.

ISO 27001 — всемирно признанный стандарт, устанавливающий многочисленные требования и процедуры контроля в отношении создания, обслуживания и сертификации системы менеджмента информационной безопасности (ISMS). Соответствие требованиям этого стандарта гарантирует, что организации разработали и внедрили методологии и структуру для осуществления деловых, кадровых и информационно-технологических процессов, помогающих выявлять, оптимизировать и снижать риски для информационной безопасности.

О компании Stonebranch

Компания Stonebranch занимается разработкой комплексных решений по оптимизации и автоматизации ИТ-процессов, обеспечивающих преобразование ИТ-сред из простых автоматизированных систем выполнения информационных задач в высокотехнологичные системы автоматизации бизнеса в режиме реального времени. Независимо от степени автоматизации конкретного бизнеса платформа Stonebranch проста, современна и безопасна. Используя универсальную платформу автоматизации Stonebranch, предприятия могут легко оптимизировать рабочие нагрузки и потоки данных по всем технологическим экосистемам и функциональным подразделениям. Компания Stonebranch, штаб-квартира которой находится в Атланте (шт. Джорджия), имеет связующие звенья и опорные точки по всей территории американских континентов, Европы и Азии, что позволяет ей эффективно обслуживать крупнейшие финансовые, производственные, медицинские, транспортные, энергетические и научно-технические организации мира. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу www.stonebranch.com.

Контакты для прессы: Scott Davis (Скотт Дэвис), [email protected]

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