StoneCo anuncia transição na liderança - Thiago Piau passará a integrar o Conselho e Pedro Zinner será novo CEO

SÃO PAULO, 3 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A StoneCo (Nasdaq: STNE), empresa líder em serviços financeiros e soluções de software para o varejo no Brasil, anunciou hoje que:

, atual CEO, passará a integrar o Conselho de Administração da companhia, onde terá o foco em desenvolver iniciativas estratégicas e financeiras para ajudar na expansão futura da StoneCo. Pedro Zinner , membro do Conselho de Administração da StoneCo, sairá do Conselho para suceder Piau como CEO até 31 de março, tendo em vista um período de transição juntos à frente da companhia.

Zinner contribuirá com vasta experiência em estratégia, liderança e finanças adquirida à frente de companhias como BG Group, Vale e Eneva, onde liderou um ciclo de forte crescimento e rentabilidade. Na nova fase de expansão da Stone, exercerá papel fundamental para o avanço das práticas de gestão com foco na execução das duas linhas de negócios prioritárias: serviços financeiros e software.

Sócio da Stone desde 2013 e à frente da Companhia como CEO desde o final de 2017, Piau conduziu um importante ciclo de expansão e inovação, no qual teve papel crucial na construção de um modelo de negócio disruptivo para servir os pequenos e médios lojistas brasileiros com soluções financeiras. Nestes cinco, a companhia expandiu sua base de clientes de 103 mil para mais de 2,0 milhões, cresceu receita mais de doze vezes, atingindo receita anualizada de R$ 9,2 bilhões no segundo trimestre de 2022, além de ter expandido a oferta de soluções financeiras e adquirido a liderança em software de gestão para o varejo com a aquisição da Linx.

"Estou entusiasmado em trabalhar com todo o time da Stone na evolução das muitas maneiras pelas quais podemos continuar ajudando os empreendedores brasileiros a terem sucesso. A StoneCo tem uma posição privilegiada no Brasil servindo pequenos e médios comerciantes com uma prestação de serviços muito reconhecida e distribuição nacional. Temos a oportunidade de fazer muito mais para apoiar o pequeno empreendedor na sua jornada", diz Zinner. "Trabalharei junto com Thiago, o Conselho e o time excepcional da Stone para executar os planos que temos pela frente e conduzir a organização em sua próxima fase de crescimento e rentabilidade", afirma.

"Pedro é uma pessoa incrível em quem eu confio, com fortes valores pessoais e grande habilidade empresarial e é a pessoa certa para nos liderar nessa nova fase de desenvolvimento da companhia. Estou feliz em trabalhar com ele e apoiá-lo nesse processo de transição da melhor forma possível. A Stone vem transformando a vida de milhares de lojistas e as indústrias nas quais atua por meio de novas tecnologias, excelência no atendimento, proximidade e transparência na relação com os clientes. Acredito que a Stone está bem posicionada para entregar excelentes resultados e Pedro vai ajudar o time a construir sonhos cada vez maiores. Como sócio, continuarei comprometido com a Stone e animado para ajudá-lo nessa nova etapa", conclui Piau.

