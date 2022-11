StoneCo dobra rentabilidade e cresce 71% em receita, atingindo R$ 2,5 bilhões no terceiro trimestre

EBT ajustado de R$ 211 milhões superou em 69% o guidance dado para o período e em 97% o registrado no segundo trimestre deste ano

Com a adição líquida de 248 mil clientes MSMB, companhia acelera seu crescimento e chega a 2,4 milhões de clientes na base, com aumento de market share em pagamentos

SÃO PAULO, 17 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A StoneCo Ltd. (Nasdaq: STNE) divulgou nesta quinta-feira, 17, os resultados financeiros do terceiro trimestre de 2022 (3T22), com recorde histórico de receita, aumento da base de clientes e de participação do mercado de pagamentos, lucro ajustado mais do que dobrando comparado ao trimestre anterior e forte liquidez com a melhora do seu caixa líquido ajustado.

A companhia registrou receita líquida de R$ 2,5 bilhões no terceiro trimestre, um crescimento de 71% ano contra ano. Este aumento foi impulsionado pela alta de 84,1% no segmento de Serviços Financeiros, que alcançou R$ 2,1 bilhões, somado ao aumento de 21,6% na receita do segmento de Software, que gerou R$ 366,2 milhões no período. A Stone também acelerou o crescimento da base de clientes ativos no segmento de pagamentos com a adição de 248 mil novos micro e pequenos empreendedores, chegando a uma base total de 2,4 milhões de clientes no encerramento do trimestre.

"Neste trimestre tivemos forte crescimento com ganho de participação no mercado, aceleração da adição de clientes e evolução sólida da nossa estratégia de banking. Continuamos a evoluir de forma consistente no equilíbrio entre crescimento e rentabilidade, com melhoria sequencial do nosso take-rate", afirma Thiago Piau, CEO da Stone. "Nossa estratégia de crescimento atrelada a uma maior disciplina em eficiência de custos e despesas refletiu numa melhora consistente em nossa rentabilidade: dobramos nosso lucro ajustado em relação ao último trimestre. No geral, acho que tivemos um trimestre de sólida execução e estou feliz com os nossos resultados", completa.

O EBT ajustado (lucros antes de impostos) consolidado de Serviços Financeiros e Softwares foi de R$ 211 milhões, com crescimento de 97% em relação ao 2T22, e margem EBT de 8,4%, aumento de 3,8 pontos percentuais. O resultado superou em 69% o guidance de R$ 125 milhões. A melhora da rentabilidade está atrelada ao forte crescimento e aos esforços contínuos para ajustar a política de preços, bem como pela captura de ganhos de eficiência no período. Já o lucro líquido ajustado foi de R$ 162,5 milhões, com margem líquida de 6,5% no 3T22, contra R$ 76,5 milhões no trimestre anterior, em bases comparáveis.

O volume total de pagamentos (TPV) cresceu 24,5% ano a ano, atingindo R$ 93,3 bilhões no terceiro trimestre de 2022. Para o segmento MSMB (micro, pequenas e médias empresas, em inglês), o TPV foi de R$ 74,7 bilhões no mesmo período, aumento de 44,7% ano contra ano, e o take rate (receita/TPV) atingiu 2,21% no 3T22, contra 2,09% no 2T22 e 2,06% no 1T22. O aumento é resultado principalmente dos esforços contínuos de precificação para compensar o maior nível de custos de captação pelo aumento do CDI no Brasil. Em relação à expansão da plataforma de banking, a StoneCo atingiu 561 mil clientes ativos, crescimento de 32,8% ano contra ano, com melhoria também na monetização, com aumento da receita por cliente de R$39 por cliente no 2T22 para R$44 no 3T22.

Recentemente, a Stone anunciou a transição no comando da companhia, com a troca de posições entre Thiago Piau, que deixará a cadeira de CEO e assumirá função no conselho, enquanto Pedro Zinner passará a ocupar a posição de CEO, após atuar como conselheiro da companhia desde março deste ano. "Em breve, Pedro começará a trabalhar junto comigo e todo o time nesta transição. Tenho forte confiança no Pedro e a certeza que, sob a sua liderança, a StoneCo estará preparada para entregar resultados ainda mais robustos nessa nova fase da companhia, que está bem posicionada para a sua trajetória de crescimento futuro. Como sócio e no conselho, continuarei 100% comprometido e estou animado para apoiar o Pedro e todo o time nesta nova fase", diz Piau.

Perspectiva para o 4T22

Para o quarto trimestre, a Stone projeta um cenário de crescimento de receita e aumento de lucratividade:

A receita total deve superar R$ 2,6 bilhões, com crescimento de ao menos 38,8% ano contra ano;

bilhões, com crescimento de ao menos 38,8% ano contra ano; O TPV do segmento MSMB deve seguir crescendo e ficar entre R$ 78 e R$ 79 bilhões, comparado com R$ 74,7 do 3T22;

e bilhões, comparado com do 3T22; A companhia prevê continuar com crescimento de lucro ajustado antes dos impostos para mais de R$ 250 milhões, contra os R$ 211 milhões do 3T22.

Sobre a Stone

Empresa de tecnologia financeira que possui uma plataforma de soluções completas, cujo propósito é melhorar a vida do empreendedor brasileiro, ajudando-o a vender mais, gerir melhor o seu negócio e crescer sempre. Por meio de tecnologia e inovação, contribui para o fortalecimento e a evolução do mercado. Com clientes espalhados por todo o Brasil, desenvolve um relacionamento próximo e personalizado com cada um dos lojistas que atende.

FONTE StoneCo. Ltd

SOURCE StoneCo. Ltd