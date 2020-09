Stoneridge Smart Tachygraphe Solutions aide l'industrie européenne des transports à se conformer à la législation sur les forfaits de mobilité

PARIS, 3 septembre 2020 /PRNewswire/ -- À la suite de l'adoption d'une réforme majeure dans le secteur du transport routier de l'UE, connue sous le nom de Paquet Mobilité 1, Stoneridge, Inc., concepteur et fabricant de systèmes électriques et électroniques hautement conçus destinés à l'industrie automobile, reste engagé auprès de ses clients pour fournir des produits de conformité de pointe. Avec sa gamme intelligente de produits tachygraphes, il œuvrera pour un marché des transports plus sûr, plus propre et plus équitable.

Le paquet mobilité de l'UE comprend trois initiatives progressives visant, entre autres, à améliorer la sécurité routière, à créer une mise en application juste et cohérente de la législation dans les secteurs du transport routier, à réduire les émissions de CO 2 et à encourager l'innovation et la numérisation. La première phase, le Paquet Mobilité 1, consiste à présenter une nouvelle génération de tachygraphe intelligent en 2023 et des dispositions de modernisation pour les véhicules déjà équipés de tachygraphes analogiques et numériques. À condition qu'il n'y ait pas de retard, le marché européen devrait voir les premières obligations visant à moderniser les règles en vigueur d'ici fin 2024. La nouvelle réglementation rend également obligatoires les tachygraphes dans les VUL de plus de 2,5 tonnes et dans le transport international ou le cabotage à partir de juillet 2026.

Stoneridge sera ainsi prêt à répondre aux obligations de modernisation et travaille activement au développement de son Smart Tachograph 2 dont les spécifications techniques devraient être publiées par la commission européenne d'ici septembre 2021. Le Smart Tachograph 2 permettra l'enregistrement automatique de la position d'un transporteur lors des passages frontaliers et pendant les activités de chargement et de déchargement.

« Le Paquet Mobilité est une prochaine étape positive pour rendre nos routes plus sûres et notre marché plus transparent. Avec près de cinq décennies d'expérience dans la conception et la fabrication de tachygraphes, Stoneridge joue un rôle actif dans le détail des spécifications à venir avec DG MOVE (direction générale de la mobilité et des transports). Il développe également des systèmes plus faciles à utiliser avec une vraie valeur ajoutée pour tous les utilisateurs », a déclaré Björn Weck, directeur des systèmes de tachygraphie, gestion des produits, Stoneridge. « En collaboration avec notre réseau professionnel d'importateurs et de distributeurs, nous contribuerons à rendre l'introduction du Smart Tachograph 2 aussi simple et transparente que possible pour l'industrie. »

En 2019, Stoneridge a lancé avec succès son plus récent tachygraphe intelligent SE5000 Connekt® avec une antenne dédiée aux communications à courte portée (DSRC) ainsi que de nouveaux équipements de test. L'entreprise a d'ailleurs constaté une forte demande sur le marché. De plus, Stoneridge a servi ses clients avec des lignes de production séparées pour ses tachygraphes 1B SE5000 Exakt Duo2® et 1C SE5000 Connekt® afin de garantir un approvisionnement ininterrompu des deux produits.

Stoneridge a depuis suivi les progrès du développement du Paquet Mobilité et travaille sur la prochaine génération de son Tachygraphe intelligent et d'autres produits pour soutenir l'initiative. En tant que fournisseur mondial d'électronique de véhicules, l'entreprise continue de répondre aux besoins du marché pour s'assurer qu'au quotidien les conducteurs restent conformes aux exigences légales, productifs et à l'aise avec les dernières technologies.

Des informations supplémentaires sur Stoneridge sont disponibles sur Stoneridge.com et stoneridgeelectronics.com

A propos de Stoneridge :

Stoneridge, dont le siège est à Novi dans le Michigan, est un concepteur et un fabricant indépendant de composants, de modules et de systèmes électriques et électroniques de haute technologie. Ceux-ci sont principalement destinés aux marchés de l'automobile, des véhicules commerciaux, des motos, des véhicules agricoles et des véhicules tout-terrain. Les solutions Stoneridge alimentent les systèmes d'intelligence des véhicules, améliorent considérablement le rendement énergétique, réduisent les émissions et améliorent la sécurité et la sûreté de tous. Des informations supplémentaires sur Stoneridge sont disponibles sur Stoneridge.com

