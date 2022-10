Stoneweg conclu la vente de l'ancienne usine d'embouteillage Coca-Cola à Madrid pour le compte d'Icona Capital

GENÈVE, Suisse, 31 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Stoneweg SA ('Stoneweg'), le conseiller en investissements immobiliers, a conclu, au nom du groupe Icona Capital ('Icona'), la vente de l'usine d'embouteillage de Casbega à Fuenlabrada, un vaste site industriel de Madrid, à Thor Equities ('Thor').

Stoneweg a acquis l'ancienne usine d'embouteillage dans la zone industrielle Nino del Remedio en 2020. Cet espace industriel de 211 000 m², adjacent à la rocade intérieure de Madrid, est stratégiquement situé sur la municipalité de Fuenlabrada et bénéficie d'excellentes liaisons de transport. La vente à Thor, qui s'inscrit dans le cadre de l'expansion annoncée de « Thor Digitaland » se traduira par un investissement de 600 millions d'euros et fera du site un centre de données (data center) ultramoderne.

Stoneweg et Icona travaillent ensemble depuis plus de 3 ans.

Jaume Sabater, CEO de Stoneweg, a déclaré : "Stoneweg est devenu un partenaire de confiance d'Icona, ayant exécuté l'acquisition ainsi que sa vente de cet actif, deux exemples parmi d'autres de la capacité de notre équipe d'experts à générer des rendements élevés pour le compte de nos clients. Nous espérons poursuivre notre relation avec Icona et sommes impatients de travailler à nouveau avec eux à l'avenir."

S'exprimant après la conclusion de cette importante transaction, Max-Hervé George a commenté : "Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Stoneweg afin d'identifier un site de cette qualité à Madrid dans le cadre de l'expansion de nos investissements en Europe du Sud. Nous sommes encore plus satisfaits que son emplacement et l'opportunité qu'il représente aient été reconnus par Thor."

Stoneweg, dont le siège est à Genève, identifie des opportunités immobilières, structure des produits d'investissement et gère des mandats dédiés en Suisse, en Espagne, en Andorre, en Italie, au Royaume-Uni, en Irlande et aux États-Unis. Elle a connu une forte croissance depuis sa création en 2015 et emploie désormais plus de 140 professionnels.

Icona est un investisseur indépendant contrôlé par Max-Hervé George. Son siège social est situé à Londres et il dispose de bureaux à Genève et au Luxembourg. Icona gère plus de 2,5 milliards d'euros d'actifs à travers différents segments d'activité allant de l'immobilier, du crédit et du private equity aux situations spéciales.

Icona a été conseillée par le groupe bancaire suisse CBH Bank of Geneva.

A propos de Stoneweg

Stoneweg (www.stoneweg.com) est un groupe de conseil en investissement immobilier et un gestionnaire d'actifs immobiliers créé en 2015 et dont le siège est à Genève, en Suisse.

Le Groupe s'appuie sur des équipes opérationnelles locales pour identifier, développer et gérer des investissements immobiliers dans le Monde.

À ce jour, Stoneweg a investi pour plus de 5 milliards d'euros d'investissements immobiliers dans différents secteurs notamment résidentiel, commercial, logistique et hôtelier. L'expertise de Stoneweg porte sur les stratégies d'investissement en equity et en dette. Sa clientèle se compose d'institutions financières et de family offices qui investissent dans le cadre de diverses structures, notamment des club deals, des joint-ventures, des co-investissements.

Avec plus de 140 collaborateurs, Stoneweg est présent en Suisse, aux États-Unis, en Espagne, au Royaume Uni, en Irlande, en Andorre et en Italie.

Depuis 2015, Stoneweg a réalisé plus de 300 acquisitions aux côtés de partenaires de premier ordre.

A propos d'Icona Capital

Icona Capital Group (www.iconacapital.com) est une société d'investissement et de conseil financier indépendante (créée par Max-Hervé George) enregistrée et basée à Londres W1 et bénéficiant de bureaux à Genève et au Luxembourg. La société conseille un nombre croissant de véhicules d'investissement dédiés à différents secteurs d'activité, tels que l'immobilier, le crédit, le capital-investissement et les situations spéciales. Icona dispose désormais de plus de 2,5 milliards d'euros d'actifs en valeur brute en Suisse, en Espagne, en France, en Italie, en Grèce, en Irlande, au Royaume-Uni, en Pologne, en Hongrie, en Serbie, en Croatie, en Roumanie, en Bulgarie, en Autriche et aux États-Unis.

