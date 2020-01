StormGeo lance un nouveau modèle pour l'analyse ponctuelle et à court terme du régime de couplage des marchés basé sur les flux dans le Centre-Ouest

Un nouveau modèle complexe de Nena Analysis de StormGeo calcule simultanément le flux, le bilan de puissance et le prix pour trouver des solutions valides et stables pour les marchés de l'énergie continentaux

OSLO, Norvège, 14 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Nena Analysis de StormGeo, un fournisseur de premier plan en matière de pronostics de prix et d'analyse de marché pour les principaux services publics et entités commerciales, a annoncé aujourd'hui un nouveau modèle d'analyse ponctuelle et à court terme. Le nouveau modèle, que l'on croit être le premier du genre, est conforme au régime de couplage des marchés basé sur les flux de l'Europe centrale et occidentale (CWE).

L'amélioration de l'analyse horaire ponctuelle et à court terme pour le jour suivant, la semaine en cours et les trois semaines suivantes pour l'Allemagne, la France, l'Autriche, la Belgique et les Pays-Bas permet de résoudre simultanément l'offre et la demande, les flux et la formation des prix dans tous les pays afin de trouver une solution valable et stable.

Le nouveau modèle est compatible avec le remplacement de l'ancien système en Europe centrale et occidentale comme moyen de minimiser les coûts en augmentant les flux transfrontaliers et en utilisant mieux la capacité de production. C'est une meilleure façon de fixer les flux entre les cinq pays, ce qui, en fin de compte, a un impact sur la formation des prix.

« Nous avons développé un nouveau modèle puissant qui intègre le régime basé sur les flux, ce qui nous permet de faire des prévisions cohérentes pour les cinq pays du CWE plusieurs fois par jour et sur une base horaire », a déclaré Bengt P. Longva, analyste principal chez StormGeo.

Arve Dahl Nielsen, vice-président des marchés de l'énergie chez StormGeo, a ajouté : « Notre compréhension de la complexité des systèmes d'énergie joue un rôle important dans le développement de nos produits et est l'une des raisons pour lesquelles nous avons pu résoudre la complexité du nouveau système basé sur les flux. »

La nouvelle analyse ponctuelle et à court terme est maintenant disponible dans le portail de Nena Analysis de StormGeo. Sept autres pays s'ajouteront au système en 2020, les pays nordiques les rejoignant en 2021.

À propos de StormGeo

StormGeo est un fournisseur mondial de services de renseignements météorologiques et d'aide à la décision, avec des solutions de pointe pour le transport maritime, le pétrole et le gaz, les énergies renouvelables, les services publics et l'aviation. Nena Analysis, acquis par StormGeo en 2016, est un leader dans la fourniture d'analyses et de prévisions de prix aux marchés de l'électricité nordiques et européens, aux marchés des énergies renouvelables, aux marchés du gaz et du GNL, du charbon et du fret sec. La clientèle de Nena Analysis comprend des services publics d'énergie, des fonds, des banques, des compagnies maritimes, des investisseurs privés et des gouvernements. Pour plus d'informations, visitez www.nena.no ou www.stormgeo.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/701360/StormGeo_Freedom_RGB_Logo.jpg

Related Links

http://www.stormgeo.com



SOURCE StormGeo