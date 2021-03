StormGeo lanserer Strategic Power Routing for å maksimere drivstoffbesparelser for transportører

BERGEN, Norge, 10. mars 2021 /PRNewswire/ -- StormGeo , lederen innen værinformasjon, skipsruting og styringsløsninger for skipsflåter, kunngjorde i dag lanseringen av Strategic Power Routing —en tjeneste som optimaliserer kraften til et fartøy under varierende værforhold for å øke den totale drivstoffeffektiviteten og redusere utslippene uten at dette går utover ankomstvinduene.

Når et fartøy støter på ugunstige værforhold, som for eksempel høye betydelige bølger, sterk vind og strøm, må det levere mer kraft og dermed forbruke mer drivstoff for å opprettholde hastigheten og omdreiningene per minutt (RPM). Strategic Power Routing tar værforholdene i betraktning og kombinerer dette med statistisk hastighetstap beregnet etter fartøyets type. Det anbefaler da en turtall som stabiliserer kraft- og drivstofforbruk, i stedet for å la dem øke drastisk.

«Vi har jobbet tett med kundene våre for å utvikle Strategic Power Routing i nesten ett år. Forsøksresultatene har vært ekstremt vellykkede, og vi ser at vår testkunde oppnår betydelig avkastning på investeringen,» sa Kim Sørensen, operasjonsdirektør i StormGeo Shipping. «Dette er veldig spennende tider, ettersom mange av kundene våre allerede uttrykker interesse for denne løsningen, noe som viser at vi beveger oss i riktig retning.»

Rolf Reksten, VP Route Advisory Services for StormGeo, la til, «Mens vi utviklet Strategic Power Routing, har vår største innsikt vært å integrere de statistiske beregningene over hastighetstap i værvarslingsalgoritmen vår. I tillegg er algoritmen vår sammensatt av data som samles inn fra tusenvis av fartøy over mange tiår, så den er under kontinuerlig forbedring. Dette gir mye mer nøyaktige råd angående turtall og kraft, slik at fartøyet kan kjøre med optimal kraft, redusere drivstofforbruket og redusere klimagassutslipp gjennom hele reisen.»

Strategic Power Routing er et sentralt tillegg til StormGeo sin s-Suite , og er en del av StormGeo sitt eget Route Advisory Services. Strategic Power Routing er tilgjengelig fra dags dato, og kan enkelt integreres for eksisterende s-Suite-kunder eller anskaffes separat.

Om StormGeo

StormGeo er en global leverandør av værinformasjon og beslutningsstøttetjenester, med ledende løsninger for skipsfart, olje og gass, fornybar energi, verktøy, kryssindustrier og luftfart. Mer enn 12 000 skip er avhengige av StormGeo-programvare eller -tjenester for navigasjonsplanlegging, ruteoptimalisering, værruting og flåteytelse. Selskapet har 24 kontorer i 15 land, inkludert åtte globale operasjonssentre som er aktive 24/7/365. Som deltaker i FNs Global Compact for Sustainable Ocean Business, motiverer lidenskapen StormGeo har for vær og beskyttelse av naturressurser oss til å støtte kundene våre i å ta informerte, miljøansvarlige forretningsbeslutninger. For mer informasjon, gå til www.stormgeo.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1307220/s_Suite_Logo.jpg

SOURCE StormGeo