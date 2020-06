StorPool Storage annonce une croissance en glissement annuel de 40 % au premier semestre 2020 et un taux de recommandation net spectaculaire de 73 %

SOFIA, Bulgarie, 24 juin 2020 /PRNewswire/ -- StorPool Storage, leader du stockage logiciel haute performance, annonce une croissance en glissement annuel de plus de 40 % au premier semestre 2020. Parmi ses nouveaux clients les plus notables figurent une société mondiale de services et de conseil en informatique publics, un prestataire de services d'infogérance britannique de premier plan, l'une des plus grandes sociétés d'hébergement d'Indonésie, l'un des plus importants centres de données des Pays-Bas, un fournisseur de cloud public britannique en pleine expansion, et bien d'autres.

Le fournisseur européen de solutions de stockage fait partie des quelques rares entreprises de stockage stables, rentables et connaissant une croissance rapide dans le monde. N'ayant bénéficié d'aucun cycle de financement au cours de ces cinq dernières années, le fournisseur continue d'afficher une croissance à deux chiffres en poursuivant son expansion de manière organique sur ses marchés verticaux existants et en se lançant dans de nouveaux marchés.

À la fin 2019, StorPool a renforcé sa présence sur le marché de Kubernetes en mettant à niveau sa solide technologie de base avec un plug-in CSI, fournissant un stockage permanent pour des conteneurs K8S. Depuis lors, la société œuvre sans cesse à améliorer son intégration de Kubernetes.

Du point de vue technique, StorPool a annoncé de nouvelles fonctionnalités multisites et multiclusters venant étoffer sa puissante plateforme de gestion de données. Grâce à ces fonctionnalités, les clients de StorPool peuvent répartir leur charge entre plusieurs sites, migrer en toute transparence des machines virtuelles entre différents centres de données et construire des systèmes de stockage à l'échelle d'un centre de données avec des dizaines de pétaoctets de stockage en bloc rapide.

« En cette période de pandémie de COVID-19, nous observons une croissance constante de nos clients et de nos revenus. Ceci s'explique par l'accélération de la transformation numérique. En tant que fournisseur de stockage de premier plan pour les infrastructures informatiques, nous garantissons des performances, une disponibilité et une fiabilité élevées pour nos clients et leurs applications critiques », a déclaré Boyan Ivanov, PDG de StorPool.

« StorPool propose un produit de très haute qualité accompagné d'une assistance technique exceptionnelle, ce qui se traduit par un taux d'attrition de seulement 0,96 % et un NPS (taux de recommandation net) remarquable de 73 %, bien au-dessus des meilleures références du secteur. Ce sont là certains des facteurs clés de notre croissance, au même titre que notre équipe exceptionnelle. »

StorPool n'a pas réduit son effectif et recrute activement pour un certain nombre de postes. « Nous avons réuni une équipe incroyable chez StorPool, comme en témoignent l'efficacité et la productivité exceptionnelles de la société et le très faible roulement du personnel, qui participent de notre approche unique du développement de produits et de l'activité. »

« Notre objectif pour 2020 est d'aider davantage d'entreprises qui ont recours à des clouds publics ou privés pour stocker leurs données plus efficacement et d'accélérer notre taux d'adoption et notre chiffre d'affaires par ce biais », a ajouté Boyan Ivanov, PDG de StorPool.

Pour de plus amples informations, contactez StorPool à l'adresse : [email protected]

