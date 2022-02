StorPool Storage annonce une croissance en glissement de 30 % en 2021, 92 % de Net Promoter Score et des nouveautés majeures pour ses solutions

SOFIA, Bulgarie, 2 février 2022 /PRNewswire/ -- Le premier fournisseur de logiciels de stockage StorPool annonce une forte croissance de 30 % pour ses revenus en 2021. Depuis un an, StorPool assoie sa place de leader sur le marché du stockage et poursuit le développement de sa plateforme.

StorPool Storage développe la plateforme de stockage primaire la plus fiable et la plus rapide que les constructeurs de cloud public et privé utilisent comme base pour leurs clouds. Malgré la pandémie mondiale, StorPool a augmenté sa clientèle avec de grands fournisseurs de services managés et cloud. Ils ont investi dans l'évolution de leur infrastructure et la proposition d'une offre de stockage centrée sur le client, idéale pour les entreprises qui souhaitent optimiser et développer leurs services cloud, éliminer les problèmes de stockage de données ou sécuriser un accès aux données fiable et sécurisé.

En 2021, la société a publié la version 19.3 de StorPool Storage, introduisant des changements importants tels qu'une interface graphique de gestion et une prise en charge améliorée du cloud computing open source.

Ils ont récemment annoncé la prochaine version majeure, 19.4, qui offre une meilleure agilité et fiabilité, une compatibilité du matériel et des logiciels mis à jour, la gestion et la surveillance des variations et des améliorations dans les fonctionnalités natives de continuité des activités.

Au cours des deux dernières années et pendant la pandémie mondiale, StorPool a observé une croissance constante des clients et des revenus et a augmenté son équipe d'environ 25 % chaque année.

À la toute fin de l'année 2021, StorPool remporte la première place dans la catégorie « Projet de transformation du stockage de l'année » lors des SDC awards 2021. StorPool a également été reconnu par HostingAdvice comme un leader dans le stockage en bloc distribué par logiciel pour les entreprises, les FSM et les hébergeurs.

Fin 2020, StorPool a été nommé Fournisseur de l'année de software-defined storage (SDS, stockage défini par logiciel) aux Storage Awards. L'entreprise innovante et en déploiement s'est positionnée en première place, laissant le géant de la technologie IBM en deuxième place dans cette catégorie.

« L'année 2021 a été une année fructueuse pour StorPool, avec une plus grande satisfaction de la clientèle, de nombreuses améliorations de produits et de nouveaux membres de l'équipe qui ont rejoint l'entreprise. », affirme Boyan Ivanov, PDG et cofondateur de StorPool Storage.

« Les besoins de nos clients évoluent, et nous faisons évoluer notre produit en fonction de leurs ambitions pour leurs projets actuels et de leurs visions pour l'avenir. Nous continuons à faire évoluer StorPool Storage pour répondre aux attentes de maturité des produits des clients actuels et potentiels, en particulier les utilisateurs avancés avec des clouds à grande échelle comme les fournisseurs de services informatiques et les leaders SaaS/e-commerce. », ajoute Alex Ivanov, responsable de produit chez StorPool Storage.

