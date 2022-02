StorPool Storage anuncia crescimento anual de 30% em 2021, Net Promoter Score de 92% e importantes atualizações de soluções

SOFIA, Bulgária, 2 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A provedora líder de software de armazenamento StorPool anunciou um sólido crescimento anual de 30% no faturamento em 2021. No ano passado, a StorPool solidificou sua posição no mercado de armazenamento e continuou a desenvolver sua plataforma.

A StorPool Storage desenvolve a plataforma de armazenamento mais confiável e rápida do mercado, que os desenvolvedores de nuvem pública e privada utilizam como base para suas nuvens. Apesar da pandemia global, a StorPool aumentou sua base de clientes com grandes provedores de serviços gerenciados e de nuvem. A empresa investiu na melhoria de sua infraestrutura e na entrega de uma oferta de armazenamento centrada no cliente, ideal para empresas que visam otimizar e desenvolver seus serviços em nuvem, eliminar problemas de armazenamento de dados ou garantir o acesso acelerado e confiável aos dados.

Em 2021, a empresa lançou a versão 19.3 da StorPool Storage, apresentando mudanças significativas como uma GUI de gestão e suporte aprimorado de computação em nuvem aberta.

Recentemente, a StorPool anunciou seu próximo grande lançamento, 19.4, que oferece maior agilidade e confiabilidade, compatibilidade atualizada de hardware e software, mudanças na gestão e no monitoramento e melhorias nos recursos nativos de continuidade de negócios.

Nos últimos dois anos, durante a pandemia global, a StorPool contou com um aumento constante no número de clientes e no faturamento e ampliou sua equipe em aproximadamente 25% nos dois anos.

No final de 2021, a StorPool conquistou o primeiro lugar na categoria "Projeto de transformação de armazenamento do ano" na premiação SDC Awards 2021. A StorPool também foi reconhecida pela HostingAdvice como líder em armazenamento de blocos definidos por software distribuído para empresas, PMEs e provedores de hospedagem.

No final de 2020, a StorPool foi nomeada fornecedora do ano em armazenamento definido por software (SDS) no Storage Awards. A empresa altamente inovadora ficou em primeiro lugar, deixando a gigante da tecnologia IBM para trás nessa categoria.

"O ano de 2021 foi de muito sucesso para a StorPool, com aumento no número de clientes, inúmeras melhorias nos produtos e novos funcionários valiosos que ingressaram na empresa", disse Boyan Ivanov, CEO e cofundador da StorPool Storage.

"As necessidades de nossos clientes estão evoluindo, e estamos desenvolvendo nosso produto com base no que eles pretendem alcançar em seus projetos atuais e em suas visões para o futuro. Continuamos desenvolvendo a StorPool Storage para atender às expectativas de maturidade do produto dos clientes atuais e potenciais, principalmente dos usuários de alta demanda, com grandes nuvens, como os provedores de serviços de TI e líderes de SaaS/comércio eletrônico", acrescentou Alex Ivanov, diretor de produtos da StorPool Storage.

