StorPool Storage offre un stockage permanent très performant pour Kubernetes

SAN JOSÉ, Californie, 14 juillet 2020 /PRNewswire/ -- StorPool, l'un des principaux fournisseurs de stockage à définition logicielle (SDS) a officiellement annoncé sa plus grande expansion sur le marché de Kubernetes . StorPool s'est d'ores et déjà imposée comme l'un des choix de prédilection à l'heure de créer des clouds évolutifs et très performants . Son intégration native avec K8S répond à toutes les exigences fondamentales des volumes permanents modernes pour Kubernetes.

La puissante alliance du stockage très performant de StorPool et de Kubernetes

L'intégration native de StorPool avec Kubernetes s'effectue en élargissant la puissante plateforme SDS StorPool ayant fait ses preuves avec un pilote CSI (Container Storage Interface, soit interface de stockage des conteneurs). Cela permet aux clusters Kubernetes basés sur le site de disposer d'un stockage permanent rapide et fiable pour leurs conteneurs et leurs bases de données ou leurs applications et micro-services dits « à états » (stateful).

Le pilote CSI K8S de StorPool prend en charge la fonction de « provisionnement dynamique des volumes », ce qui permet d'attacher dynamiquement des volumes permanents du cluster aux différents nœuds Kubernetes à la demande et/ou de les détacher. Cela automatise le pré-provisionnement du stockage et les volumes sont approvisionnés en fonction de la demande.

Par ailleurs, le stockage permanent doit empêcher la perte de données et garantir l'accessibilité aux données à tout moment. StorPool fournit une architecture de stockage cloud native qui s'accompagne de bon nombre de fonctionnalités de gestion des données telles que : l' intégrité des données de bout en bout ; des instantanés et des copies en écriture efficaces ; une grande disponibilité ; une prise en charge sur plusieurs piles (multistack) ; une évolutivité fluide ; les sauvegardes et la reprise après les sinistres ; ainsi qu'une surveillance et des statistiques de niveau supérieur .

Une demande accrue de stockage permanent pour les conteneurs

Lorsqu'elles déploient des conteneurs avec Kubernetes, les entreprises finissent par réaliser qu'elles ont besoin d'un stockage permanent. Mais mettre celui-ci en œuvre est l'un des principaux défis auxquels sont confrontés les administrateurs, les DevOps et les ingénieurs du cloud. Ils doivent fournir un stockage rapide et fiable pour les données utilisées par les conteneurs, qui doivent survivre aux défaillances matérielles et logicielles, aux redémarrages et aux mises à jour.

L'utilisation de StorPool comme stockage permanent pour Kubernetes facilite la gestion, l'évolutivité et la flexibilité. Cette solution fournit un environnement plus rapide et extrêmement disponible pour l'exécution de bases de données et d'applications « à états ». Vous pouvez exécuter à la fois des machines virtuelles et des environnements de conteneurs sur la même pile de stockage.

Un stockage robuste et permanent dans de nombreuses piles informatiques

La gestion d'une infrastructure informatique à grande échelle demande souvent la prise en charge de plusieurs piles / plateformes pour de multiples technologies de virtualisation et systèmes de gestion du cloud. Bon nombre d'entreprises ont développé leur infrastructure en utilisant différentes technologies, et elles doivent désormais exécuter - ou consolider - simultanément les charges de travail de VMware, Hyper-V, OpenStack, bare-metal et d'autres systèmes.

StorPool est particulièrement bien placée pour fournir une plateforme SDS moderne mais déjà parvenue à maturité, qui permet de stocker simultanément plusieurs piles de logiciels informatiques au même endroit. La longévité, les performances et la sécurité de vos données sont garanties avec StorPool, quel que soit le lieu de stockage de ces données.

Related Links

https://storpool.com



SOURCE StorPool Storage