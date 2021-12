StorPool Storage remporte le prix « Storage Transformation Project of the Year » aux SDC awards 2021

SOFIA, Bulgarie, 20 décembre 2021 /PRNewswire/ -- StorPool, le principal fournisseur de logiciels de stockage, a reçu un prix lors des SDC awards 2021. La société est arrivée en tête du classement grâce à son projet intitulé « Dustin Group replaces VMware and Hyper-V with a New-Age IT Stack powered by StorPool » dans la catégorie « Storage Transformation Project of the Year ».

StorPool Storage est une entreprise connue pour son expertise en matière de résolution de problèmes de stockage complexes et spécifiques. En gardant toujours le client à l'esprit, son équipe développe une stratégie efficace pour s'attaquer aux problèmes en suspens et fournit une solution gérée afin de surmonter les obstacles liés au stockage qui pourraient se produire à l'avenir.

Ce prix bien mérité pour ce projet réalisé en collaboration avec Dustin constitue une reconnaissance supplémentaire pour StorPool Storage et son offre améliorée qui s'adresse aux fournisseurs de services gérés . Cette solution entièrement autonome est idéale pour les entreprises qui souhaitent optimiser et développer leurs activités, éliminer les problèmes de stockage de données et assurer un accès rapide et fiable aux données afin de fournir leurs services.

À propos du projet « Dustin Group replaces VMware and Hyper-V with a New-Age IT Stack powered by StorPool »

Dustin Group est l'un des principaux fournisseurs de services gérés en Europe. Il s'agit d'une société cotée en bourse qui enregistre un chiffre d'affaires d'environ 1,5 milliard d'euros environ et compte plus de 10 centres de données.

Pour ce projet, Dustin avait besoin d'une plateforme infonuagique hautement efficace afin de répondre aux besoins en constante évolution de ses clients. Cette société souhaitait résoudre divers défis liés au stockage afin de faire preuve d'une plus grande souplesse, de simplifier sa gestion du stockage et de garantir une rapidité et des performances maximales pour ses services.

Cependant, elle a acquis au fil du temps de multiples plateformes informatiques qui étaient devenues trop volumineuses, complexes et coûteuses pour en assurer une gestion efficace. Dustin a sélectionné StorPool Storage pour répondre à ses besoins en matière de stockage de blocs primaires et secondaires, et OpenNebula en tant que plateforme infonuagique, pour exploiter l'hyperviseur KVM.

Grâce à la mise en œuvre de StorPool, Dustin a réussi à construire une plateforme infonuagique robuste, évolutive, basée sur les interfaces de protocole d'application et efficace. Cela lui a permis d'accroître sa compétitivité, d'éviter l'asservissement à un fournisseur et d'améliorer la qualité de son service. La solution mise en œuvre a également permis de limiter les dépenses en capital, d'optimiser les dépenses de fonctionnement et de réduire le nombre de spécialistes des opérations des TI internes.

Pour en savoir plus sur le projet, consultez l'histoire à succès de la collaboration entre Dustin et StorPool Storage

StorPool Storage est un fournisseur de logiciels de premier plan qui développe la plateforme de stockage la plus fiable et rapide sur le marché, que les concepteurs de nuages publics et privés utilisent comme base pour leurs plateformes infonuagiques. StorPool Storage convertit des ensembles de serveurs standard en systèmes de stockage primaire conçus pour des infrastructures infonuagiques à grande échelle.

https://storpool.com/

