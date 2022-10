STRAIGHT TALK WIRELESS SE ASOCIA CON WALMART PARA OFRECER INTERNET PARA EL HOGAR A PRECIOS ASEQUIBLES

Straight Talk Home Internet, el nuevo servicio de Internet sin contrato, que opera con las galardonadas redes LTE 5G y 4G de Verizon, ayuda a cerrar la brecha digital

BENTONVILLE, Arkansas, 17 de octubre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Presentando Straight Talk Home Internet: un servicio de Internet inalámbrico fijo, asequible, sin contrato, sin verificaciones de crédito, prepago y disponible exclusivamente en Walmart.

Walmart Exhibición de productos Straight Talk Home Internet. Imagen cortesía de Straight Talk. Enrutador de Straight Talk Home Internet. Imagen cortesía de Straight Talk.

Straight Talk, conocido por ofrecer un valor increíble en servicio de celular prepago con la inigualable distribución de Walmart, sigue brindando soluciones con Straight Talk Home Internet. Este nuevo servicio ayudará a más consumidores a cerrar la brecha con el mundo digital al hacer que la banda ancha de alta velocidad sea más asequible y factible para quienes necesitan Internet confiable, pero prefieren no firmar contratos, ni ser objeto de verificaciones de crédito, así como tener opciones de pago, incluido el efectivo.

Straight Talk Home Internet aprovecha las galardonadas redes LTE 5G y 4G de Verizon. Por apenas $45 por mes, ofrece datos ilimitados LTE 5G y 4G con velocidades de hasta 100 Mbps en 5G o 50 Mbps en LTE 4G y Wi-Fi 6 Dual-band. El ruteador fácil de instalar, los puedes instalar tu mismo, cuesta solo $99 y puede conectar múltiples dispositivos.

"Ofrecer más opciones que satisfagan las necesidades de los consumidores que se preocupan por el costo del servicio, tanto dentro como fuera del hogar, es un componente fundamental de nuestra estrategia para atender a todo el mercado", señaló Manon Brouillette, director ejecutivo de Verizon Consumer Group. "Straight Talk Home Internet ofrece un valor increíble: un servicio de Internet inalámbrico fijo y confiable de Verizon, con la flexibilidad y asequibilidad de no tener que firmar un contrato, que llega a las masas gracias a la escala de Walmart, a través de un formato sencillo y listo para llevar".

"Walmart tiene el compromiso de facilitar el acceso a los productos y servicios inalámbricos, que son esenciales para la vida cotidiana. Straight Talk Home Internet permite el acceso a recursos y oportunidades que, de lo contrario, están fuera del alcance sin acceso a Internet de alta velocidad, y esto se alinea con nuestra misión de ayudar a nuestros clientes a ahorrar dinero y vivir mejor", señaló Mehrdad Akbar, vicepresidente de Servicios Inalámbricos de Walmart U.S.

Los consumidores que participan en el Programa de Conectividad Asequible (ACP) de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) también pueden aprovechar sus beneficios para acceder a Straight Talk Home Internet. El beneficio ofrece un descuento de hasta $30 por mes para el servicio de Internet para los hogares elegibles y de hasta $75 por mes para los hogares en tierras tribales que califiquen1, lo que lo hace aún más asequible para aquellos que lo necesitan.

Straight Talk Home Internet estará disponible en casi 2,000 tiendas de Walmart en todo el país; y en Walmart.com y StraightTalk.com.

Si desea obtener más información, visite StraightTalk.com o walmart.com/sthomeinternet.

Straight Talk Home Internet es el ejemplo más reciente de la expansión del liderazgo de Verizon en el segmento de servicios prepago desde su adquisición de TracFone Wireless, Inc. Al ofrecer una variedad de productos asequibles impulsados por la red 5G2 más confiable de Estados Unidos, juntos, Verizon y TracFone pueden atender a cualquier segmento del mercado inalámbrico de Estados Unidos, incluido todo el espectro de consumidores prepago que se preocupan por el costo del servicio.

Acerca de Walmart

Walmart Inc. (NYSE: WMT) ayuda a las personas de todo el mundo a ahorrar dinero y vivir mejor, en cualquier momento y lugar, en tiendas minoristas, en línea y a través de sus dispositivos móviles. Cada semana, aproximadamente 230 millones de clientes y miembros visitan más de 10,500 tiendas y numerosos sitios web de comercio electrónico bajo 46 banners en 24 países. Con ingresos del año fiscal 2022 de $573,000 millones, Walmart emplea a aproximadamente 2.3 millones de asociados en todo el mundo. Walmart sigue siendo líder en sostenibilidad, filantropía corporativa y oportunidades de empleo. Encontrará más información sobre Walmart en https://corporate.walmart.com, Facebook en https://facebook.com/walmart y Twitter en https://twitter.com/walmart.

Acerca de Verizon

Verizon Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) se constituyó el 30 de junio de 2000 y es uno de los principales proveedores mundiales de servicios de tecnología y comunicaciones. Con sede en la ciudad de Nueva York y presencia en todo el mundo, Verizon generó ingresos por $133.600 millones en 2021. La empresa ofrece datos, servicios de video y voz y soluciones en sus galardonadas redes y plataformas, lo que permite atender la demanda de movilidad de los clientes, conectividad confiable de la red, seguridad y control.

Acerca de TracFone Wireless, Inc.

TracFone Wireless, Inc., (TFWI), subsidiaria de Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ), es el proveedor de servicios inalámbricos sin contrato y prepago líder de los Estados Unidos con más de 19 millones de suscriptores. Su familia de marcas incluye Total by Verizon, Straight Talk Wireless, SIMPLE Mobile, Tracfone, NET10 Wireless, Walmart Family Mobile y SafeLink Wireless. Si desea obtener más información, visite tracfonewirelessinc.com.

1 fcc.gov/acp

2 *La red 5G más confiable, según la mayor cantidad de primeros lugares en las evaluaciones de fiabilidad de datos 5G de RootMetrics en 125 mercados metropolitanos llevadas a cabo en el primer semestre de 2022. Probada con los mejores smartphones disponibles comercialmente en tres redes móviles nacionales con todos los tipos de redes disponibles. Sus experiencias pueden variar. Las clasificaciones de RootMetrics no suponen un respaldo a Verizon.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1921177/Walmart_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1921178/STHI_Display_Rendering.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1921179/STHI_Router_Plan_Rendering.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1921180/Straight_Talk_Logo.jpg

FUENTE Straight Talk

SOURCE Straight Talk