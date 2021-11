Straive figure dans le rapport ISG Provider Lens™ Contact Center - Customer Experience Services 2021 Global

SINGAPOUR, 5 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Straive (anciennement SPi Global), un leader du marché des solutions EdTech, de contenu et de données axées sur la technologie, a été nommé candidat dans toutes les régions géographiques mondiales par le cabinet de conseil Information Services Group (ISG) dans son rapport mondial Provider Lens™ Contact Center — Customer Experience Services 2021. Straive figure dans plusieurs quadrants, notamment ceux des Opérations Numériques, de l'IA et de l'Analytique, des Services de Travail à Domicile et des Services de Médias Sociaux, en raison de sa capacité à favoriser l'agilité commerciale et l'excellence opérationnelle dans les services d'assistance à la clientèle.

ISG Provider Lens™ un comparateur de prestataires de services animé par des praticiens. Les rapports de recherche fournissent des évaluations indépendantes des fournisseurs et une segmentation du comportement d'achat des entreprises.

En tant que leader du secteur depuis plus de 15 ans, les capacités de Straive englobent des services d'externalisation, des offres complètes, des centres de livraison avancés, des capacités linguistiques mondiales et une disponibilité 24/7 des experts en la matière. Avec plus de 2 300 agents d'assistance spécialisés dans diverses disciplines et fournissant une assistance multicanaux, Straive favorise efficacement l'engagement des clients dans les segments de l'industrie de l'information, notamment l'édition (scientifique/professionnelle), l'éducation, le droit et la fiscalité, l'information financière, etc. La gamme de solutions technologiques robustes de Straive est conçue pour répondre aux attentes des clients et améliorer les ventes, les produits et les services.

Au sujet de la fonction, Ratan Datta, PDG de Straive, a déclaré : « Les technologies numériques en évolution ont radicalement transformé les façons de mobiliser les clients. L'entrée et la présence de Straive dans le rapport ISG Provider Lens™ quadrant témoignent de nos connaissances, de notre expertise et de notre réussite dans les services de support client. Un fin mélange d'expertise en la matière et les dernières technologies - IA, ML et Analytics ont été au centre de nos capacités. »

Le rapport de l'ISG note que « Straive™ s'efforce consciemment de développer ses services clients basés sur la technologie à travers différents canaux afin d'offrir une expérience client enrichie dans ses segments de marché cibles. »

Straive dispose d'une pratique CX forte et établie, axée sur l'amélioration de l'expérience client, le support produit et technique étant l'une des principales offres, avec la génération de prospects. Avec plus de 18 000 employés, dont plus de 2300 employés dédiés au service clientèle, et des opérations réparties dans 8 pays, la société offre un support numérique, des services de back-office, un support commercial et marketing ainsi qu'un support multilingue et des opérations de contenu dans plus de 10 langues. Straive dispose également d'une équipe dédiée dans ses laboratoires pour favoriser l'innovation, créer des références industrielles et co-créer des solutions avec les clients.

