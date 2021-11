Straive lance un tout nouveau site Web officiel dans le cadre de l'évolution de sa marque

Reflétant la nouvelle identité visuelle de la marque, le site a été développé selon une conception intuitive pour améliorer l'expérience de consommation de contenu. Outre les solutions de Straive, le site Web présente également les capacités technologiques des différents segments de clientèle et des diverses industries au sein desquels l'entreprise mène ses activités. La section « Insights » du site Web offre des articles, des recherches, des livres blancs, des notes d'information électroniques, des vidéos, des études de cas originaux et plus encore pour créer un leadership holistique et permettre l'échange de connaissances de l'industrie.

Voice ce qu'a déclaré Ratan Datta, PDG de Straive, à propos du lancement du site : « Le rebranding et le nouveau site Web reflètent notre vision à long terme et l'évolution de Straive en tant qu'entreprise. En phase avec la nouvelle identité visuelle de la marque, notre site Web présente un attrait plus jeune, plus moderne et plus dynamique tout en offrant une multitude de renseignements. Nous espérons que le nouveau site Web offrira une expérience enrichissante aux visiteurs et répondra à leurs besoins opérationnels. Il incarne notre promesse de continuer à évoluer aux côtés de nos clients dans notre quête pour accroître nos connaissances pour résoudre les problèmes cruciaux de notre époque. »

Le site Web offre également un aperçu de la vie et de la culture à Straive, ainsi que diverses opportunités de carrière dans le monde entier. Il présente également l'équipe de direction et offre une vaste salle de presse.

Pour découvrir notre nouveau site Web, cliquez ici .

À propos de Straive (anciennement SPi Global)

Straive (anciennement connu sous le nom de SPi Global) est une entreprise de technologie de contenu leader sur le marché qui fournit des services de données, une expertise en la matière (SME) et des solutions technologiques dans plusieurs domaines tels que le contenu de la recherche, l'apprentissage en ligne et l'éducation et les fournisseurs de données et d'informations. Avec une clientèle répartie dans 30 pays à travers le monde, Straive dispose d'un bassin de ressources multi-géographiques réparties stratégiquement dans huit pays : les Philippines, l'Inde, les États-Unis, la Chine, le Nicaragua, le Vietnam, le Royaume-Uni et le siège de la société à Singapour.

Pour les demandes médias, communiquez avec Kshitiz Ahuja, responsable de la marque et des relations publiques à [email protected]

