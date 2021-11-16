Straive запускает новый официальный сайт в рамках продвижения своего бренда

Этот веб-сайт, оформленный в новом фирменном стиле, разработан с интуитивно понятным дизайном для повышения эффективности использования контента. Наряду с решениями Straive, веб-сайт также демонстрирует технологические возможности по всем клиентским сегментам и различным отраслям, в которых компания осуществляет свою деятельность. В разделе Insights («Идеи») веб-сайта представлены оригинальные статьи, исследования, технические документы, электронные инструкции, видеоролики, тематические исследования и многое другое для формирования целостных передовых идей и обеспечения обмена знаниями в отрасли.

На открытии веб-сайта президент и генеральный директор Straive Ратан Датта (Ratan Datta) заявил следующее: «Ребрендинг и новый сайт отражают наши долгосрочные перспективы и эволюцию Straive как компании. В соответствии с новой визуальной идентичностью бренда наш веб-сайт стал более свежим, ярким и привлекательным, одновременно представляя множество идей. Мы надеемся, что новый сайт доставит посетителям содержательные впечатления и будет учитывать их деловые потребности. Новый веб-сайт отражает наше обязательство продолжать развиваться вместе с нашими клиентами, повышая уровень знаний для решения важнейших проблем современности».

На сайте также представлена информация о жизни и культуре компании Straive и различные возможности для карьерного роста по всему миру. Кроме того, там же размещена вступительная часть для руководства и большой раздел новостей.

Для ознакомления с нашим новым веб-сайтом перейдите по этой ссылке.

Информация о компании Straive (ранее SPi Global)

Компания Straive (ранее известная как SPi Global) занимает ведущие позиции на рынке информационных технологий, предоставляя услуги по обработке данных, экспертные знания и опыт в предметной области (SME) и комплексные технические решения для различных областей, включая информационно-аналитический контент, электронное обучение/EdTech и обслуживание поставщиков данных/информации. Имея клиентскую базу, охватывающую 30 стран по всему миру, компания Straive располагает географически распределенным пулом ресурсов со стратегическими центрами в восьми странах: Филиппины, Индия, США, Китай, Никарагуа, Вьетнам, Великобритания и Сингапур, где располагается ее штаб-квартира.

Контакты для прессы: Kshitiz Ahuja (Кшитиз Ахуджа), руководитель отдела развития бренда и общественных связей, [email protected]

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1687130/Straive_New_Website.jpg

Логотип: https://mma.prnewswire.com/media/1678685/Straive_New_Logo.jpg

SOURCE Straive