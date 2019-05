STRATACACHE anuncia lançamento do Walkbase Asset

DAYTON, Ohio, 28 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A STRATACACHE anunciou hoje o lançamento do Walkbase Asset. Assim, ela amplia os recursos do Walkbase, sua plataforma de marketing e análise baseada em localização. O Walkbase Asset é uma poderosa ferramenta de gerenciamento de ativos que fornece a localização em tempo real de funcionários e bens de alto valor, com a finalidade de monitorar o uso e aumentar a eficiência operacional. Com a adição do Walkbase Asset, a plataforma pode elevar a eficiência operacional, reduzir perdas e otimizar a força de trabalho, monitorando e analisando a localização de ativos ou de pessoal em tempo real, ou fornecendo o histórico do interior de cada instalação. O Walkbase foi adquirido pela STRATACACHE em 2017 e tornou-se parte do conjunto de produtos oferecidos pela família de empresas de tecnologia de marketing.

O Walkbase Asset é uma solução baseada em nuvem que usa tecnologias de localização por Bluetooth e Wi-Fi, combinadas com algoritmos patenteados do Walkbase, para oferecer serviços de monitoramento de localização de ativos de alta precisão de forma econômica e escalonável. Um painel online exibe análises de ativos em tempo real, como um mapa visual com a localização de equipamentos e colaboradores, além de visitas e tempos de permanência em determinadas zonas. Os dados de localização de ativos podem ser integrados e combinados com outras fontes de dados na plataforma Walkbase — como comportamento dos clientes, pontos de venda, campanhas de marketing e clima — para criar uma visão de 360 graus do que está acontecendo em cada espaço físico.

O Walkbase usa tecnologia de sensores dentro da loja para medir e analisar comportamentos e preferências dos clientes, convertendo-os em insights acionáveis. Esses valiosos insights podem ser usados para personalizar o marketing em todos os canais e melhorar as operações da loja. Desde a sua aquisição, o Walkbase tem demonstrado oportunidades de rápido crescimento em escala global, tendo sido apresentado em eventos para empresas da família STRATACACHE nas regiões das Américas, Europa e Ásia-Pacífico.

"O desenvolvimento do Walkbase Asset é um resultado direto da crescente demanda e de conversas com nossos clientes", diz Ben Reynolds, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da STRATACACHE. "Especificamente no varejo, há uma necessidade fundamental de saber onde a equipe de vendas está em tempo real — para ver como está interagindo com os clientes e para localizar equipamentos de alto valor em tempo real, de modo a entender a utilização e reduzir roubos e perdas. Isso se estende a outros setores, como centros de transporte e restaurantes. Varejistas, proprietários e operadores estão vendo o significativo retorno sobre o investimento oferecido por esta solução."

Visite www.walkbase.com para saber mais.

Sobre a STRATACACHE

A STRATACACHE oferece experiências aos clientes de modo escalonável, permitindo que os varejistas conheçam profundamente as preferências e os comportamentos de compra de seus clientes e permitindo uma interação personalizada com o comprador. Com as soluções oferecidas pela família STRATACACHE de empresas de tecnologia de marketing, possibilitamos a ativação do consumidor no ponto de decisão, gerando novas oportunidades de vendas e maior lucratividade no varejo. Com mais de 3 milhões de ativações de software em todo o mundo, capacitamos as maiores redes digitais para as maiores marcas do mundo: www.stratacache.com, @STRATACACHE e Facebook.

