STRATACACHE centraliza operações da Ásia-Pacífico em nova sede em Cingapura

A STRATACACHE está passando por um rápido crescimento em toda a região, particularmente nos setores de restaurantes de serviço rápido, transformação do varejo e operações bancárias de varejo, além de liderar o setor na disponibilização de soluções de envolvimento de compradores e de audiências no mercado. Todos os escritórios ficarão subordinados ao diretor de administração e vice-presidente sênior de operações na Ásia-Pacífico da STRATACACHE, Manish Kumar, que está supervisionando o crescimento regional e irá liderar todas as operações de Cingapura. A STRATACACHE teve um aumento significativo de pessoal para dar suporte ao crescimento corporativo globalmente, incluindo a aquisição e reposicionamento de marca ( rebranding ) de uma empresa de dispositivo inteligente de computação e de tablet tudo em um, a Scala China. A Scala é a principal marca da família de empresas da STRATACACHE na região da Ásia-Pacífico.

"A Scala desenvolveu um reconhecimento de marca significativo como sua principal plataforma de sinalização digital na região e há potencial significativo para mais crescimento em 2019, por fornecer a seus clientes na Ásia-Pacífico soluções de tecnologia de marketing inteligente, disponíveis na família da STRATACACHE", disse o presidente-executivo da STRATACACHE, Chris Riegel. "Ao mover o centro de gravidade regional para Cingapura, estamos racionalizando as operações e assegurando melhor serviço a nossos clientes".

"A família da STRATACACHE de empresas teve um 2017-2018 muito lucrativo globalmente. Manish e sua equipe orquestraram uma tremenda reviravolta na Índia e em toda a região da Ásia-Pacífico, começando com serviços e soluções para a base de clientes da Scala", acrescentou Riegel. "Ser capaz de alavancar tecnologia e expertise em toda a família STRATACACHE irá impulsionar ainda mais o crescimento da marca e da adoção da tecnologia de sinalização digital e marketing na região".

Sobre a STRATACACHE

A STRATACACHE fornece experiências redimensionáveis para os clientes, capacitando os varejistas para conhecer com mais profundidade as preferências de compra e comportamentos de seus clientes, possibilitando uma interação personalizada com os compradores. As soluções da empresa realizam a ativação do consumidor no ponto de decisão, gerando novas oportunidades de venda e maior rentabilidade para os varejistas. Com mais de 2 milhões de ativações do software globalmente, a empresa aciona as maiores redes digitais para as maiores marcas do mundo. Em toda a família de empresas de soluções tecnológicas de mídia e publicidade digital complementares da STRATACACHE, a empresa tem a tecnologia, a expertise e o histórico para disponibilizar inovação que produz resultados para o varejo. Saiba mais sobre a família de empresas da STRATACACHE em www.stratacache.com , bem como no Twitter @STRATACACHE ou no Facebook .

Sobre a Scala

As soluções da Scala proporcionam experiências engajadoras de varejo, por conectar redes de sinais digitais, quiosques, dispositivos móveis, websites e dispositivos conectados à Internet. A Scala, empresa da STRATACACHE, disponibiliza a plataforma para marqueteiros, varejistas e inovadores, para criar facilmente e gerenciar centralmente o emprego de experiências de compra, ao mesmo tempo que mantém a flexibilidade para se adaptar rapidamente a condições empresariais locais e preferências dos clientes na loja. Com 30 anos de experiência em entretenimento, informação e educação do público, a Scala é bem conhecida por sua inovação e por alavancar as melhores tecnologias, tais como comunicações móveis e analítica preditiva, para criar soluções premiadas, fáceis de usar e infinitamente personalizáveis. Com sede nas proximidades de Filadélfia, Pensilvânia, a rede de parceiros e desenvolvedores da Scala, localizados em mais de 90 países, aciona mais de 500.000 telas em todo o mundo.

