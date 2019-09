Strekin AG anuncia a conclusão do recrutamento de pacientes no estudo clínico RESTORE fase III do STR001

BASEL, Suíça, 12 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Strekin AG (www.strekin.com), uma empresa biofarmacêutica com foco nos tratamentos da perda auditiva, anunciou hoje a conclusão bem-sucedida do recrutamento de pacientes no estudo RESTORE, um ensaio clínico internacional, de fase III, randomizado, controlado por placebo do medicamento experimental STR001 em pacientes após um evento de perda auditiva neurossensorial súbita (PANS). O estudo RESTORE avalia a habilidade do STR001 ministrado por injeção intratimpânica com e sem acompanhamento oral de 3 meses com comprimidos de STR001 para a restauração da audição na PANS. O estudo concluiu a meta da inscrição de 165 pacientes em aproximadamente 25 centros clínicos em 5 países europeus. O STR001 foi bem tolerado e a divulgação dos principais resultados do RESTORE está prevista para os primeiros meses de 2020.

"Estamos satisfeitos por termos concluído a inscrição de pacientes no ensaio clínico RESTORE de fase III desenvolvido para avaliar a capacidade da atividade do STR001 de reverter a perda auditiva após a ocorrência da PANS", disse Alexander Bausch, CEO da Strekin. "O ensaio RESTORE testa a habilidade do STR001 de abordar a clara necessidade médica não atendida de pacientes que sofreram perda auditiva severa que pode causar uma deficiência debilitante permanente. Se bem-sucedidos, os dados fornecidos pelo RESTORE, juntamente com o status do medicamento órfão do STR001 para a PANS nos países da União Europeia, podem tornar o STR001 o primeiro tratamento aprovado para pacientes com PANS."

Sobre o STR001

O STR001 é um agonista de moléculas pequenas de receptor ativado por proliferador de peroxissoma gama (PPAR-g), que desempenha vários papeis benéficos na inflamação, estresse oxidativo e metabolismo celular. Dados pré-clínicos publicados pela Strekin e seus colaboradores demonstraram que o STR001 protege efetivamente a audição em modelos animais ao bloquear o estresse oxidativo e reduzir a ativação da sinalização inflamatória na cóclea. Os dados da eficácia em animais foram publicados em outubro de 2018 na revista Frontiers in Pharmacology e estão disponíveis em acesso aberto em (https://doi.org/10.3389/fphar.2018.01103).

Sobre a Perda Auditiva Neurossensorial Súbita

A perda auditiva neurossensorial súbita (PANS) é a perda de audição aguda causada por danos às células ciliadas sensíveis ao som no ouvido interno. A PANS pode ser causada por cirurgias, trauma acústico ou surdez súbita, um fenômeno no qual a perda auditiva ocorre sem causa óbvia. Sintomas adicionais podem incluir zumbido no ouvido (tinido) e tontura (vertigem). A perda auditiva súbita é uma emergência médica. Recomenda-se contatar um provedor de serviços médicos imediatamente ao notar-se uma mudança súbita na audição. A perda de audição torna difíceis ou impossíveis atividades diárias que a maioria das pessoas considera corriqueiras como, por exemplo, manter uma conversa, ouvir música e comunicar-se de maneira eficaz no ambiente de trabalho. Não existe atualmente nenhum medicamento aprovado disponível para o tratamento da PANS.

Sobre a Strekin

A Strekin AG (www.strekin.com) é uma empresa biofarmacêutica com sede na Suíça que desenvolve tratamentos para a obtenção de maiores benefícios para pacientes portadores de doenças com necessidades não atendidas. A empresa é liderada por uma equipe de especialistas com vasta experiência na descoberta, desenvolvimento e comercialização bem-sucedida de novos medicamentos. A Strekin é financiada de forma privada por uma ampla base de investidores.

Alexander Bausch,

CEO, Strekin AG

E-mail: Alexander.Bausch@strekin.com

