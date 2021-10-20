Стриминговый сервис Disney+ будет доступен на устройствах с ОС VIDAA Smart TV от Hisense

АТЛАНТА, 20 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Представители популярного стримингового сервиса Disney+ и операционной системы VIDAA Smart TV на базе Linux объявили о скором появления приложения Disney+ в умных телевизорах марок Hisense и Toshiba с последней версией прошивки VIDAA Smart TV.

Disney+ — это платный стриминговый сервис, транслирующий фильмы и сериалы от Disney, Pixar, Marvel, франшизу Star Wars, документальные фильмы от National Geographic, а также сериал «Симпсоны» и другие популярные проекты. На отдельных международных рынках сервис также демонстрирует развлекательный контент от нового бренда Star. Сервис предлагает потоковое вещание без рекламы. Коллекция Dinsey+ постоянно пополняется оригинальной продукцией, включая полнометражные художественные и документальные фильмы, игровые и анимационные сериалы, а также короткометражки. Disney+ предоставляет своим пользователям эксклюзивный доступ не только к богатому наследию студии Walt Disney Studios, но и к ее новинкам. Под брендом Star сервис транслирует контент производства 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX, Searchlight Pictures и других студий.

VIDAA Smart TV — это операционная система для умных телевизоров, разработанная на базе Linux. Независимая компания VIDAA USA была основана в 2019 году. Всего за два года она превратилась в ведущего игрока на рынке платформ для интеллектуальных устройств. В 2020 году VIDAA запустила версию ОС 4.0 с полностью переработанным интерфейсом, ориентированным на удобство пользователя. По состоянию на май 2021 года VIDAA U5 является самой продвинутой платформой на рынке. Пользовательский интерфейс ОС был доработан за счет реализации возможностей Google Assistant, внедрения собственной службы голосовых команд, запуска нового приложения для смартфонов опции удаленного управления, а также рекламных и биллинговых услуг в отдельных регионах. Для получения более подробной информации посетите официальный веб-сайт www.vidaa.com и следите за новостями VIDAA в социальных сетях: Facebook.com/vidaatv и @vidaatv в Twitter и Instagram.

История компании Hisense началась в 1969 году в Циндао (Китай). На протяжении пяти десятилетий Hisense разрабатывает инновационные решения для бытовой электроники. На сегодняшний день компания Hisense является третьим по величине брендом телевизоров в мире, лидируя в Китае, Южной Африке и Австралии, а также одним из крупнейших производителей бытовой электроники и комплексных решений для умного дома. У компании есть 54 зарубежных представительства, 20 научно-исследовательских центров и 29 промышленных парков в разных странах мира, созданных с единственной целью — поставлять продукцию, повышающую качество жизни потребителей, по доступным ценам.

«Для нашей компании сотрудничество с The Walt Disney Company является историческим событием, — отметил исполнительный вице-президент компании VIDAA USA Гай Эдри (Guy Edri). — Появление Disney+ на платформе VIDAA во всех регионах — это только начало. Мы уже ищем возможности расширить сотрудничество с Disney, чтобы предоставить нашим клиентам еще больше стриминговых опций. Сегодня мы не только запускаем отличный сервис на современной платформе, но и начинаем долгосрочное сотрудничество между двумя компаниями, каждая из которых является лидером в своей отрасли».

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1663838/VIDAA_Disney_Logo.jpg

SOURCE Hisense