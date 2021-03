Ströer étend son partenariat avec Hivestack

Ce partenariat de longue date comprend l'intégration avec le serveur publicitaire de Hivestack pour accélérer l'adoption de l'affichage numérique programmatique en extérieur dans la région.

COLOGNE, Allemagne, et MONTRÉAL, 23 mars 2021 /PRNewswire/ -- Hivestack , l'une des plus grandes entreprises de technologie publicitaire numérique programmatique en extérieur (DOOH) au monde, et Ströer Group , le premier fournisseur allemand de médias extérieurs (OOH), ont prolongé leur partenariat. Le nouvel accord permettra à Ströer de continuer à utiliser les produits du serveur publicitaire, de la plateforme SSP et de Storefront de Hivestack pour une période prolongée de quatre ans.

La puissance du serveur publicitaire de Hivestack permet aux propriétaires de médias d'optimiser leur distribution d'inventaire et de créer un nouveau flux de revenus à partir de la vente d'impressions et d'audiences de la même manière que d'autres canaux numériques.

Andreas Heintze, directeur général de Ströer Digital Media GmbH, a indiqué : « Nous sommes ravis de prolonger et de renforcer notre partenariat de longue date avec Hivestack grâce à ce nouvel accord. Nous nous réjouissons à la perspective de tirer parti de sa technologie de pointe novatrice et de son support à la clientèle de première qualité pour maintenir notre succès tout au long de l'année. »

Le serveur publicitaire de Hivestack permet à Ströer de libérer tout le potentiel de son inventaire en lui permettant de vendre des achats basés sur l'impression ou la cadence, d'accéder aux ventes programmatiques via la plateforme SSP de Hivestack et de réduire ses coûts d'exploitation.

Andreas Soupliotis, fondateur et PDG de Hivestack a indiqué : « Ströer est l'un des partenaires d'approvisionnement de longue date les plus importants de Hivestack. Nous sommes donc ravis de continuer à renforcer notre relation et à consolider notre position dans la région. Nous nous réjouissons également à la perspective de faire croître nos propres activités en matière de demande et d'offre pour accélérer notre croissance en Allemagne. »

À propos de Ströer

Ströer est un annonceur allemand leader dans le secteur de l'affichage et propose à ses clients publicitaires des solutions personnalisées et complètes entièrement intégrées tout au long de la chaîne de valeur marketing et commerciale. Avec la stratégie « OOH plus », Ströer s'appuie sur les points forts de l'activité OOH, bénéficiant du soutien des domaines d'activité relatifs à la publicité extérieure numérique, au contenu numérique et à la publicité directe. Avec cette combinaison, l'entreprise est en mesure d'étendre continuellement sa pertinence auprès des clients et, grâce à de fortes parts de marché et des contrats à long terme sur le marché allemand, elle dispose d'une excellente base pour bénéficier de façon disproportionnée de la croissance du marché dans les années à venir.

Le groupe Ströer commercialise et exploite plusieurs milliers de sites Web, principalement dans les pays germanophones, et exploite environ 300 000 médias publicitaires dans le secteur de la publicité extérieure. Le portefeuille comprend tous les médias utilisés à l'extérieur de la maison, des affiches classiques aux droits de publicité exclusifs dans les gares, en passant par les médias numériques à l'extérieur de la maison. Les domaines relatifs à la publicité extérieure numérique, au contenu numérique et à la publicité directe encadrent l'activité principale. Avec le marketing de dialogue, Ströer offre à ses clients des solutions complètes sur la base des performances, de la portée et des interactions basées sur la localisation ou le contenu sur l'ensemble du spectre du marketing de dialogue aux transactions. En outre, la société de presse publie du contenu de qualité en édition numérique sur tous les canaux numériques et propose l'un des plus grands réseaux d'Allemagne avec des offres telles que t-online.de et des portails spécialisés.

L'entreprise compte environ 10 000 collaborateurs sur une centaine de sites. Au cours de l'exercice 2019, Ströer a réalisé un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros. Ströer SE & Co. KGaA est cotée au MDAX de la Bourse allemande.

Pour en savoir plus sur l'entreprise, consultez le site www.stroeer.com .

À propos de Hivestack

Hivestack est la société mondiale de technologie marketing qui alimente l'achat et la vente de publicité numérique programmatique en extérieur (DOOH). En termes d'achats, les spécialistes du marketing utilisent la plateforme DSP de Hivestack pour créer des campagnes mesurables qui activent les écrans DOOH en temps réel en fonction du comportement des consommateurs et des modèles de mouvement de l'audience. En termes de ventes, les propriétaires de médias DOOH utilisent la plateforme SSP et le service d'échanges d'annonces de Hivestack pour attirer des revenus programmatiques. Les propriétaires de médias DOOH peuvent également utiliser le serveur publicitaire de Hivestack pour alimenter des campagnes directement vendues et axées sur le public. L'attribution est primordiale sur toute la plateforme de Hivestack, offrant aux acheteurs et aux vendeurs la capacité de mesurer les résultats commerciaux à toutes les étapes de l'entonnoir de vente aux consommateurs.

Hivestack a son siège social à Montréal, au Canada, et est présente à l'international à Toronto, Tokyo, Londres, New York, Mexico, Shanghai, Sydney et Guadalajara.

Pour en savoir plus, consultez le site https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3102755-1&h=856357151&u=https%3A%2F%2Fwww.hivestack.com%2F&a=%C2%A0 https://www.hivestack.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et Facebook @hivestack.

Contact pour les médias : Contact presse : Marc Sausen, Ströer SE & Co. KGaA, responsable de la communication d'entreprise, téléphone : +49 (0) 2236 / 96 45-246, courrier électronique : [email protected] ; contact pour les médias : Nikki Hawke, directeur marketing, Hivestack, [email protected]

Related Links

http://hivestack.com/



SOURCE Hivestack