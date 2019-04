Stryker lance un déviateur de flux de nouvelle génération pour le traitement des anévrismes cérébraux

Basé sur l'ouverture fiable et le profil de déviation de flux optimal de la plateforme Surpass existante, ce nouveau modèle a été conçu pour maximiser la simplicité d'utilisation globale du dispositif et fournir aux médecins un haut degré de contrôle au cours de la procédure. « Le déviateur de flux Surpass Evolve est l'aboutissement de nombreuses années de recherche dans le domaine de la déviation de flux, de nombreux retours d'expérience de médecins du monde entier et des prouesses technologiques de Stryker. Cet appareil hautement performant constituera un excellent ajout à notre portefeuille de produits hémorragiques afin d'aider les médecins à traiter les anévrismes cérébraux », a déclaré Mark Paul, président de la division neurovasculaire de Stryker.

« Surpass Evolve représente une avancée majeure dans le traitement des anévrismes cérébraux complexes. Il s'agit d'un dispositif facile à utiliser, très réactif et qui permet d'établir une forte déviation de flux pour guérir les anévrismes », a déclaré le Dr Vitor Mendes Pereira, professeur au Toronto Western Hospital, qui a réalisé les premières procédures cliniques.

L'usage de la technologie de déviation de flux pour le traitement des anévrismes cérébraux a gagné en acceptation et en importance au cours de la dernière décennie. Les déviateurs de flux permettent aux médecins de traiter les patients souffrant d'anévrisme cérébral sans pénétrer le sac anévrismal lui-même.

À propos des anévrismes cérébraux et des déviateurs de flux

Un anévrisme se produit lorsqu'une partie d'un vaisseau sanguin s'affaiblit, faisant grossir ou gonfler le vaisseau, qui se remplit de sang. Les anévrismes peuvent se produire dans n'importe quel vaisseau sanguin du corps ; cependant, les anévrismes cérébraux sont les plus dangereux. Un anévrisme non traité peut continuer à s'affaiblir jusqu'à ce qu'il éclate et inonde le cerveau de sang. Près de 500 000 décès surviennent chaque année à la suite d'un anévrisme cérébral.

À propos de Stryker

Stryker est un leader mondial dans le secteur des technologies médicales qui s'engage, aux côtés de ses clients, à améliorer les soins de santé. L'entreprise propose des produits et des services innovants dans les secteurs de l'orthopédie, la médecine et la chirurgie, mais aussi la neurotechnologie et la colonne vertébrale, qui aident à améliorer les pronostics pour les patients et les résultats pour les hôpitaux. Pour de plus amples informations, consultez le site Internet www.stryker.com.

Contact presse

Keri Laden

Stryker

keri.laden@stryker.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/871072/Surpass_Evolve_Flow_Diverter_Image.jpg

Related Links

http://www.stryker.com



SOURCE Stryker