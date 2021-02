Stryker lancia il letto da ospedale

Sicuro, pratico e scalabile: la proposta della serie ProCuity è un letto versatile ad altezza regolabile per tutti gli ambienti sanitari, dai reparti di chirurgia alle unità di terapia intensiva. Dotato di connettività wireless con tecnologie avanzate di prevenzione delle cadute, è progettato per migliorare la sicurezza di pazienti e operatori sanitari.

KALAMAZOO, Michigan, Stati Uniti, 4 febbraio 2021 /PRNewswire/ -- Stryker, azienda leader a livello mondiale nel settore della tecnologia medica, ha annunciato il lancio nella regione EMEA di ProCuity™, un letto ospedaliero completamente wireless. Questa serie di letti è stata progettata per contribuire a ridurre le cadute dei pazienti in ospedale a tutti i livelli di criticità e a migliorare l'efficienza e la sicurezza del flusso di lavoro degli infermieri. Questi letti possono essere collegati senza problemi ai sistemi di chiamata degli infermieri senza l'uso di cavi o fili.

"La sicurezza dei pazienti è alla base di tutto ciò che facciamo in Stryker. Visti la crescente incidenza delle criticità che porta a una maggiore richiesta di letti, unitamente alla sfida costante posta dalle cadute in ospedale, avevamo bisogno di trovare una soluzione per migliorare ulteriormente la nostra risposta ad alcuni dei problemi sanitari oggi più pressanti", ha dichiarato Jessica Mathieson, VP/GM di Acute Care, Stryker. "Sfruttando la nostra lunga esperienza in fatto di innovazione, ProCuity è l'esito di anni di ricerche approfondite e di feedback da parte di infermieri e altri professionisti del settore sanitario. Questo letto è stato concepito per migliorare il decorso clinico e supportare le attività degli operatori sanitari negli anni a venire".

Configurato a un'altezza del piano rete di appena 29,2 cm, ProCuity presenta un design ergonomico progettato con le più recenti tecnologie per promuovere la movimentazione sicura del paziente e contribuire a ridurre le lesioni connesse alle cadute, incluso il posizionamento intuitivo del paziente e gli allarmi per il letto, nonché le sponde laterali ergonomiche. Al fine di contribuire a risolvere i problemi di connettività via cavo delle chiamate per gli infermieri attualmente presenti negli ospedali, ProCuity può essere dotato di funzionalità wireless complete. Inoltre, i touch screen di facile utilizzo di cui è dotato il letto e gli altri componenti chiave sono progettati per rendere il lavoro degli operatori sanitari più semplice ed efficiente, garantendo al contempo un'esperienza migliore al paziente.

Queste alcune delle principali peculiarità del letto ProCuity:

Completamente wireless: la soluzione wireless Secure® Connect™ di ProCuity consente di collegare senza cavi il letto ai sistemi di chiamata degli infermieri. Inoltre, con iBed Wireless, i dati del letto, tra cui la configurazione del letto e l'attività di allarme di uscita dal letto, sono compatibili in modalità wireless con i sistemi informatici ospedalieri (SIO) delle strutture1. Per dare agli operatori sanitari una maggiore visibilità sulla configurazione sicura del letto e sull'attività di allarme di uscita dal letto, ProCuity può essere integrato anche con iBed Vision, il pannello di controllo clinico di Stryker incentrato sul paziente acquistabile come optional.

Sponde laterali ergonomiche: le sponde laterali Secure® Assist a tre posizioni facilitano l'ingresso e l'uscita del paziente, nonché l'interazione tra infermiere e paziente. Operando con un "movimento a orologio", le sponde laterali restano molto vicine al letto, evitando così interferenze con tutti gli oggetti situati in prossimità del letto.

Sistemi intuitivi di monitoraggio paziente e letto: l'esclusivo allarme Adaptive Bed di ProCuity utilizza la tecnologia delle celle di carico per rilevare il peso del paziente e avvisare gli infermieri se il paziente è fuori posizione o ha lasciato il letto. Con il sistema iBed™ Watch di ProCuity, è possibile monitorare tutti gli aspetti operativi del letto, compresi il posizionamento delle sponde laterali, l'angolo e l'altezza della testata del letto. Gli operatori vengono avvisati in caso di componenti fuori posizione.

Piattaforma standard e personalizzabile: dai reparti di chirurgia alle unità di terapia intensiva, la serie ProCuity è progettata per rispondere a tutti i livelli di criticità del paziente facilitando la standardizzazione in tutti gli ospedali, e riducendo al contempo i costi ospedalieri associati al noleggio di letti speciali e la necessità di trasferimenti di letti e di personale aggiuntivo.

Migliore esperienza del paziente: per fornire una maggiore flessibilità ai pazienti più alti, ProCuity è dotato di un estensore integrato che consente di allungare il letto di 30 cm. È inoltre dotato di una porta USB e di un supporto per consentire ai pazienti di caricare e posizionare dispositivi elettronici personali come i telefoni.

Lancio globale: ProCuity sarà lanciato a livello globale in oltre 70 Paesi, con un'attenzione particolare per il mercato in America settentrionale, America Latina, Europa, Medio Oriente, Australia/Nuova Zelanda e Asia.

Informazioni su Stryker

Stryker è un'azienda leader a livello mondiale nel settore della tecnologia medica e, insieme ai suoi clienti, è impegnata a migliorare l'assistenza sanitaria. L'azienda offre prodotti e servizi innovativi nei settori ortopedico, medico e chirurgico, neurotecnologia e colonna vertebrale che aiutano a migliorare il decorso clinico e i risultati ospedalieri. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web www.stryker.com.

Contatto per i media

Meghan Menz

[email protected]

Stryker Corporation o entità affiliate possiedono, utilizzano o hanno richiesto i seguenti marchi commerciali o marchi di servizio: iBed, ProCuity, Secure Connect, IsoTour, Stryker. Tutti gli altri marchi commerciali sono dei rispettivi titolari o possessori. L'assenza di un prodotto, di una caratteristica o del nome di un servizio o di un logo da questo elenco non costituisce una rinuncia al marchio commerciale di Stryker o ad altri diritti di proprietà intellettuale relativi a tale nome o logo.

Copyright 2021 Stryker. 2021-28297.

Ultimo aggiornamento gennaio/2021

1. I sistemi SIO devono essere approvati o devono essere sviluppati in modo da consentire alle applicazioni iBed di funzionare.

