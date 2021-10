Studie mit 236 Patienten zeigt Nutzen von MolecuLight i:X® bei der Erkennung und Behandlung von wundbedingter Zellulitis

Cellulitis ist eine ernste klinische Erkrankung, die 10 % aller infektionsbedingten Krankenhausaufenthalte in den USA2 und jährlich Kosten in Höhe von bis zu 3,7 Milliarden US-Dollar verursacht3. Die Zellulitis kann zu schweren Komplikationen wie Bakteriämie, nekrotisierender Fasziitis, Endokarditis oder Schock führen4,3. Schwere Zellulitis bei Patienten mit anderen Begleiterkrankungen kann zum Tod führen. Eine rechtzeitige und genaue Diagnose der Zellulitis ist bekanntermaßen schwierig, da es keine Goldstandard-Diagnosetechniken gibt und sich das klinische Bild ähnlich wie bei anderen entzündlichen Erkrankungen (z. B. Stauungsdermatitis) darstellt. Bei 85 % der Patienten mit Fehldiagnosen kommt es zu einer vermeidbaren Krankenhauseinweisung und 92 % erhalten unnötige Antibiotika5.

„Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass die MolecuLight-Bildgebung am Point-of-Care eine interessante Lösung darstellt, um die Ausbreitung von Bakterien im Gewebe zu erkennen, Fehldiagnosen von wundassoziierter Zellulitis zu reduzieren und eine proaktivere Frühbehandlung zu ermöglichen, insbesondere bei Patienten ohne offensichtliche Symptome", sagt Dr. Charles A. Andersen, Leiter des Dienstes für vaskuläre/endovaskuläre und Extremitätenerhaltungschirurgie (emeritiert), Leiter des Wundversorgungsdienstes und medizinischer Leiter der Wundversorgungsklinik am Madigan Army Medical Center, Tacoma, Washington. „In Anbetracht der Tatsache, dass mindestens 30 % der Zellulitisfälle falsch diagnostiziert werden,6,5 kann die Hinzufügung konsistenter und objektiver Informationen, die durch Fluoreszenz-Scans bereitgestellt werden, die mit der Diagnose der wundbedingten Zellulitis verbundene Unsicherheit erheblich verringern. Darüber hinaus kann der Einsatz der Fluoreszenzbildgebung zur Unterstützung einer früheren Erkennung und proaktiven Behandlung von wundbedingter Zellulitis das Fortschreiten der Infektion begrenzen und den Bedarf an intravenösen Antibiotika sowie die mit der stationären Aufnahme verbundenen hohen Kosten vermeiden."

Ein Beispiel für eine wundbedingte Zellulitis aus der Studie ist abgebildet (oben), bei der die Wunde bei der Beurteilung anhand der klinischen Standardanzeichen und -symptome (links) weder eine Zellulitis noch eine erhöhte bakterielle Belastung zu haben scheint. Im Gegensatz dazu ist bei der Aufnahme mit dem MolecuLight i:X (rechts) ein unregelmäßiges Muster roter (bakterieller) Fluoreszenz sichtbar, das sich über das Wundbett und die Wundumgebung hinaus erstreckt und auch durch kräftiges Reinigen nicht entfernt werden konnte, was darauf hindeutet, dass sich die Bakterien unter der Oberfläche befinden. Dieses Muster der roten Fluoreszenz, das eine invasive Ausbreitung der Bakterien in das umgebende Gewebe anzeigt, war bei allen Wunden in der Studie, bei denen eine wundbedingte Zellulitis diagnostiziert wurde, gleich.

Dr. Andersen wird die Ergebnisse dieser Veröffentlichung in einem Vortrag mit dem Titel „Diagnose und Behandlung der invasiven Ausbreitung von Bakterien (Cellulitis) aus chronischen Wunden mit Hilfe von Point-of-Care-Fluoreszenz-Bildgebung" auf der bevorstehenden klinischen Konferenz SAWC (Symposium on Advanced Wound Care) Fall 2021 Fall 2021 am Sonntag, den 31. Oktober 2021 um 9:00 Uhr im Caesars Palace in Las Vegas, Nevada, vorstellen.

Referenzen 1 Andersen, C.A. et al, "Diagnosis and Treatment of the Invasive Extension of Bacteria (Cellulitis) from Chronic Wounds Utilizing Point-of-Care Fluorescence Imaging", International Wound Journal 2021: 1-13 2 Lazzarini L et al, J Infect. 2005;51(5):383-389. 3 Raff AB et al, JAMA. 2016;316(3): 325-337. 4 Pasternack MS. Mandell, Douglas, & Bennett's Principles & Practice of Infectious Diseases. Vol 1; Phil., PA: Churchill Livingstone/Elsevier; 2010:1289-1312. 5 Weng QY et al, JAMA Dermatol. 2017;153(2):141-146. 6 Levell NJ et al, Br J Dermatol. 2011;164(6):1326-1328.

Informationen zu MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc., ein in Privatbesitz befindliches Unternehmen im Bereich der medizinischen Bildgebung, entwickelt und vermarktet seine proprietäre Fluoreszenz-Bildgebungsplattformtechnologie in mehreren klinischen Märkten. Das erste kommerziell freigegebene Gerät von MolecuLight, das Fluoreszenz-Bildgebungssystem MolecuLight i:X, und sein Zubehör bieten dem globalen Wundversorgungsmarkt ein handgehaltenes Point-of-Care-Bildgebungsgerät zur Erkennung von Wunden mit erhöhter Bakterienbelastung (bei Verwendung mit klinischen Anzeichen und Symptomen) und zur digitalen Wundmessung. Das Unternehmen vermarktet seine einzigartige Fluoreszenz-Bildgebungsplattform-Technologie auch für andere Märkte mit weltweit relevantem, unerfülltem Bedarf, darunter Lebensmittelsicherheit, Verbraucherkosmetik und andere industrielle Schlüsselmärkte.

