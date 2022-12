Studie über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Celigo-Integrationsplattform ergibt eine Investitionsrendite von 364 %

Neue unabhängige Studie zeigt, dass Celigo durch Prozesseffizienz, verbesserte IT- und Geschäftsanwenderproduktivität und Fehlerreduzierung eine höhere Kunden-, Partner- und Endanwendererfahrung bietet.

SAN MATEO, Kalifornien, 1. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Celigo, das führende Unternehmen für integrationsgesteuerte Automatisierung, hat heute eine von Forrester Consulting in Auftrag gegebene Studie über die wirtschaftlichen Auswirkungen (Total Economic Impact™, TEI) der Integrationsplattform von Celigo veröffentlicht.

Die TEI-Studie von Forrester untersuchte den potenziellen Return on Investment (ROI) und die geschäftlichen Vorteile, die Unternehmen durch den Einsatz der Celigo-Integrationsplattform in ihrem Unternehmen erzielen können. Anhand einer Reihe von Kundeninterviews und einer umfassenden Finanzanalyse stellte Forrester fest, dass ein Unternehmen innerhalb von drei Jahren Einnahmen in Höhe von 820.000 US-Dollar gegenüber Kosten in Höhe von 176.000 US-Dollar erwirtschaftet, was einen Kapitalwert (NPV) von 643.000 US-Dollar und einen ROI von 364 % ergibt.

„Unternehmen müssen einen ganzheitlichen Ansatz für die Automatisierung verfolgen", sagte Jan Arendtz, Gründer und CEO von Celigo. „Wie diese Forrester-Studie meiner Meinung nach zeigt, bietet Celigo modernen Unternehmen, die auf der Suche nach höherer Produktivität, größerer Sichtbarkeit und kürzeren Entwicklungszyklen sind, bedeutende Renditen – alles in einer einzigen Plattform, die sowohl Fachkräften als auch kaufmännischen Nutzern dient."

Bevor sie die Integrationsplattform von Celigo einsetzten, stellten die Befragten fest, dass ihre Unternehmen nicht in der Lage waren, mit den geschäftlichen Anforderungen an Automatisierung und Integration Schritt zu halten. Geschäftsprozesse und Integrationen waren manuell oder nur teilweise automatisiert, obwohl die Nachfrage nach einer verbesserten Workflow-Effizienz gestiegen war. Die bestehenden Prozesse waren bei der Skalierung der Daten oft fehleranfällig, und den IT-Teams fehlten sowohl die Zeit als auch die Kapazitäten, um die Integrations- und Automatisierungsanforderungen des Unternehmens zu erfüllen. Dies wirkte sich negativ auf die Erfahrungen der Endbenutzer, Kunden und Partner aus.

Die Studie zeigt, dass Unternehmen von einer Investition in die Celigo-Plattform in folgender Hinsicht enorm profitieren:

Die Low-Code-Umgebung ermöglicht es den IT-Mitarbeitern, die Entwicklungszeiten für Integrationen und Flow-Projekte um bis zu 75 % zu verkürzen, wodurch ein Unternehmen über einen Zeitraum von drei Jahren 463.100 US-Dollar einsparen kann.



Die zentrale Übersicht über den Status aller Integrationen und Abläufe im gesamten Unternehmen reduzierte die Zeit für die Fehlerbehebung um 90 %, halbierte die Gesamtzahl der Datenfehler und führte zu einer Kostenreduzierung von 135.500 US-Dollar, die ansonsten über die drei Jahre für die Behebung von Datenfehlern anfallen würden.



Die Einsparung von mehr als 100 Stunden Mitarbeiterzeit, die normalerweise für manuelle, sich wiederholende und datenbasierte Aufgaben aufgewendet werden, spart dem Unternehmen über einen Zeitraum von drei Jahren 221.100 US-Dollar.

Durch die Investition in die Celigo-Plattform erhielten die Unternehmen eine Lösung, die es sowohl der IT als auch den Geschäftsbereichen ermöglichte, auf geschäftliche Chancen und Herausforderungen zu reagieren, Silos zu beseitigen und Datenkonsistenz und -genauigkeit über unterschiedliche Systeme hinweg herzustellen. Außerdem konnten kleine IT-Teams ihre Abläufe straffen und Mitarbeitern, Kunden und Partnern ein besseres Erlebnis bieten.

Die Studie zeigte auch weitere Vorteile für Unternehmen, die die Celigo-Integrationsplattform einsetzen. Einige Beispiele sind nachfolgend angeführt.

Verbesserte Sicherheit durch verschiedene eingebaute Funktionen, einschließlich einer durchgehenden Verschlüsselung, Sorgfaltspflichten gegenüber externen Dienstleistern und einer zuverlässigen Infrastruktur, die sensible Daten schützt und potenzielle Bedrohungen eindämmt.



Höhere Sicherheit und Datentransparenz, was die Kundenzufriedenheit fördert, da mehr Informationen für eine bessere Entscheidungsfindung zur Verfügung stehen.



Besserer Service für interne und externe Stakeholder, der es Unternehmen ermöglicht, ihr Wachstum durch klügere Geschäftsentscheidungen zu fördern.

Unternehmen nutzen zunehmend Integrationsplattform-as-a-Service (iPaaS)-Lösungen als Bestandteil ihrer Strategien zur Automatisierung von Geschäftsprozessen. Die Cloud-native, Low-Code-Integrations- und Automatisierungslösung von Celigo ermöglicht es dem Unternehmen, die ständig wachsende Zahl verteilter Anwendungen und Daten zu vereinheitlichen und gleichzeitig die Effizienz sowohl der IT-Teams als auch der kaufmännischen Anwender zu verbessern. Sie ermöglicht es den wichtigsten Beteiligten, Integrationen im gesamten Unternehmen zu erstellen, zu pflegen und zu verwalten, einschließlich SaaS- und lokaler Anwendungen, um diese Prozesse durchgängig zu automatisieren.

Wenn Sie mehr über die Total Economic Impact™ der Celigo-Integrationsplattform erfahren möchten, laden Sie die vollständige Studie herunter.

Informationen zu Celigo

Celigo ist das führende integrationsgetriebene Automatisierungsunternehmen. Celigos einzigartiger prozessorientierter Automatisierungsansatz ermöglicht es IT-Fachkräften und kaufmännischen Anwendern, alle Geschäftsprozesse zu entdecken, zu automatisieren und kontinuierlich zu optimieren, so dass Teams und Einzelpersonen mehr Zeit haben, um in großem Umfang innovativ zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter www.celigo.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter, Facebook, und Instagram.

Ansprechpartner für Analysten

Kim Loughead

Vice President of Product Marketing, Celigo

[email protected]

Medienkontakt

Geoff Lopes

fama PR für Celigo

[email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1653390/celigo_Logo.jpg

SOURCE Celigo, Inc.