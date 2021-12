Štvrť Fengxian v Šanghaji je plánom na podporu prezentácie krajiny nového vodného mesta

Prepojí existujúci vodný systém, poľnohospodárske a lesnícke prvky a kultúrne pozostatky starých vodných miest, aby sa vytvorila zóna nábrežia s modernými vodnými mestami. Tieto mestá budú v sebe spájať hospodárstvo a kultúru nachádzajúce sa nábreží a vodnú dopravu, aby stimulovali vitalitu oboch strán kanála.

Kanál Punan, hĺbený od roku 1958 s celkovou dĺžkou 39 kilometrov, je osou spájajúcou mestá štvrti Fengxian, ako aj historické a kultúrne prostredie oblastí Zhuanghang, Nanqiao, Qingcun, Fengcheng a ďalších starobylých miest.

Názov Zhuanghang dostalo toto mesto kvôli tomu, že sa sem v 60. rokoch 14. storočia presťahovala Zhuangova rodina a založila tu obchody s bavlnou a ryžou. Stará ulica Zhuanghang vo štvrti Fengxian, ktorá je dlhá viac ako 1 000 metrov a je plná šarmu vodného mesta, je dobre zachovanou architektonickou mestskou časťou v štýle dynastií Ming a Qing.

Nanqiao je najdôležitejšie mesto oblasti Fengxian. Aj keď si dnešní návštevníci už možno nevedia predstaviť vzhľad Nanqiao ako starovekého vodného mesta, mestská štruktúra križovania riek a ulíc a historické pamiatky, ako je závod na nakladanú zeleninu Dingfeng, chrám Bulede a záhrada Shenjia, stále vyžarujú staré kultúrne prvky.

Qingcun sa na začiatku dynastie Song postupne stalo rybárskou dedinou a bolo známe aj rozvinutým soľným priemyslom. Dnešná stará ulica Qingxi, most Nanhong, most Yongshou a most Jifang spájajú sever a juh rieky Qingxi. Budovy na pilótach, múry z konských hláv, vyrezávané okenné stĺpy, ulice a uličky s kamennými doskami, to všetko odráža eleganciu starobylého mesta.

Fengcheng sa stalo oblasťou Fengxian v roku 1731 a postupne bolo označované skrátene ako Fengcheng. Ulice v tejto oblasti majú tvar kríža. Medzi nimi sú roztrúsené konfuciánsky chrám, chrám Guan Yu, chrám boha Chenghuang, chrám Wanfo, chrám Yanzi, akadémia Zhaowen, pavilón Kuixing, sieň Tongshan a oltár Xiannong.

Kanál Punan sa stal dôležitou osou budúceho rozvoja Fengxian, ako aj hlavnou pobrežnou líniou plánu.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1698874/Fengxian.jpg

SOURCE Shanghai Fengxian Converged Media Center