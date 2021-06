Stworzony przez GWM pojazd terenowy TANK, który wdarł się przebojem na rynek chiński, zadebiutuje na rynku ogólnoświatowym

TANK, stworzony przez globalną markę wysokiej klasy pojazdów terenowych GWM, cechują doskonałe możliwości jazdy terenowej oraz połączenie luksusu i komfortu, dzięki którym wpisuje się on w nową kategorię pojazdów terenowych „cool fan". TANK 300, skonstruowany na profesjonalnej platformie inteligentnego samochodu terenowego GWM i stanowiący najlepiej sprzedający się produkt z tej linii pojazdów, ma tak samo dobre osiągi jak TANK. Wyposażony w silnik 2.0T z turbodoładowaniem i bezpośrednim wtryskiem paliwa, skrzynię biegów ZF 8AT oraz funkcje takie jak system kontroli jazdy terenowej, tryby skrętu i pełzania, które są unikalne wśród produktów tej klasy, TANK 300 może zaspokoić potrzeby klientów zarówno w zakresie dojazdów do pracy w mieście, jak i podróży po otwartym terenie. Jednocześnie luksusowa kabina wykonana z materiałów najwyższej jakości oraz inteligentny system jazdy z dostępem do internetu zapewniają kierowcom inteligentne i komfortowe wrażenia podczas prowadzenia pojazdu. Co więcej, jako luksusowy, flagowy produkt marki GWM, TANK 800 oferuje kierowcom doświadczenia z jazdy na najwyższym poziomie dzięki zastosowaniu estetycznego projektu, wysokiej klasy materiałów, precyzyjnych technik, pełnowymiarowej kabiny i inteligentnych systemów o wysokim stopniu zaawansowania. Dzięki zastosowaniu silnika 3.0T V6 jako głównego układu napędowego i opracowanej przez GWM skrzyni biegów 9AT, TANK 800 zapewnia wydajniejsze zużycie paliwa. TANK 700, jako produkt, w którym zastosowano opracowaną przez GWM technologię Mecha, posiada podwozie o konstrukcji drabinowej, niezależne zawieszenie na cztery koła oraz zawieszenie pneumatyczne, co czyni jazdę bardziej komfortową. Produkt ten stanowi połączenie unikalnej i ekspresyjnej technologii Mecha, która cechuje jego wygląd zewnętrzny, oraz luksusowego i komfortowego wnętrza, co tworzy niezwykle wyrazisty kontrast.

GWM planuje w dalszym ciągu rozszerzać ofertę luksusowych samochodów terenowych TANK, w tym także stworzyć wysokiej klasy SUV-y terenowe w wersjach od kompaktowych do pełnowymiarowych. Po osiągnięciu przez markę stabilnej pozycji na rynku chińskim oczekuje się, że oferta pojazdów TANK stanie się w krótkim czasie dostępna na rynkach światowych, zapewniając użytkownikom na całym świecie dostęp do wysokiej jakości produktów.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1538753/1.jpg

SOURCE GWM