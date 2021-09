Style et plaisir de la route : Yadea célèbre la recherche de la beauté à l'occasion du retour des défilés en présentiel

Depuis sa création, Yadea a toujours mis l'accent sur l'amélioration de l'expérience de conduite des clients. Fidèle à cette tradition, l'entreprise a continué à défier les conventions en recherchant un design plus moderne, élégant et diversifié pour répondre aux besoins esthétiques de ses clients dans le monde entier.

« La recherche de la beauté de l'humanité est sans fin. Au fil des ans, dans le but « d'électriser votre vie », Yadea a continué à redéfinir la beauté des deux-roues électriques en explorant de nouvelles tendances et en s'associant avec les meilleures agences de design du monde. Nos véhicules ont fait l'objet de nombreux éloges et nous avons en outre acquis la réputation d'avoir du style auprès des consommateurs du monde entier. Aujourd'hui, notre gamme de produits bénéficie d'une esthétique et d'un très grand sens artistique », a déclaré Aska Zeng, directrice générale de Yadea.

Mettant en valeur un design extérieur raffiné, aux lignes épurées et élégantes, la série Yadea G5 a remporté en 2019 le prix International Design Excellence Award (IDEA). Le véhicule a évolué à partir des produits Yadea précédents. Ainsi, pour un impact visuel plus fort, un phare à DEL rayé a remplacé les feux principaux ronds ou rectangulaires arrondis traditionnels. Le G5 est également disponible en quatre couleurs, de sorte que les conducteurs peuvent s'exprimer avec une nuance qui fait écho à leurs préférences en matière de design.

Par ailleurs, le C1S moderne et axé sur le design illustre l'engagement de Yadea à offrir une expérience de conduite raffinée qui allie une qualité exceptionnelle, des performances élevées et une grande valeur. Conçu par KISKA, le C1S arbore une structure élégante et épurée qui fait écho au nombre d'or et s'affirme sur la route, tandis que les lampes individuelles font écho au logo Yadea pour une meilleure reconnaissance de la marque. Le C1S de Yadea a gagné l'amour des passionnés de design dans le monde entier et a même reçu le très convoité Red Dot Award en 2020.

La recherche de la beauté de Yadea n'a été rendue possible que par l'association d'un design indépendant à des partenariats avec des studios internationaux de premier plan en vue de développer la prochaine génération de véhicules électriques haut de gamme à deux roues. En plus des partenariats passés au fil des ans avec Giovannoni Design, AMV Design et Boxer, l'entreprise a lancé un partenariat novateur avec Studio F.A. Porsche plus tôt cette année, qui a suscité un engouement important dans l'industrie en raison du design de pointe et de la technologie innovante développée par Yadea.

À l'avenir, Yadea continuera d'offrir une expérience de conduite raffinée et d'améliorer ses performances en investissant davantage dans la R-D. Dans le même temps, l'entreprise poursuivra sa recherche de la beauté en explorant de nouvelles façons de surpasser ses propres normes de design et d'imaginer des véhicules encore plus élégants et diversifiés pour électriser magnifiquement la vie.

À propos de Yadea

Yadea est un leader mondial dans le développement et la fabrication de véhicules électriques à deux roues, notamment les motos électriques, les cyclomoteurs électriques, les vélos électriques et les trottinettes électriques. À ce jour, Yadea a vendu des produits à 50 millions d'utilisateurs dans plus de 80 pays et dispose d'un réseau de plus de 35 000 détaillants dans le monde entier. Les ventes des produits Yadea ont permis d'économiser 9,07 millions de tonnes d'essence et d'éliminer 31,06 millions de tonnes d'émissions de CO2 - soit l'équivalent de la plantation de 31,06 milliards d'arbres. Avec pour mission d'aider les gens à « Électrifier leur vie », Yadea continue d'investir dans la R&D, la production et l'expansion mondiale afin de bâtir un avenir partagé et durable pour l'humanité.

