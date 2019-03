Su Alteza Serenísima el Príncipe Alberto II de Mónaco cierra CleanEquity® Monaco 2019

LONDRES, 22 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- CleanEquity® No. 12, organizada por Innovator Capital, el banco de inversiones especializado con sede en Londres y la Junta Económica de Mónaco, fue clausurada el viernes 15 de marzo con su ceremonia de premiación y un discurso de Su Alteza Serenísima el Príncipe Alberto II de Mónaco, el co-fundador del evento, quien entregó los premios.

Esto fue precedido por una firma, en presencia de Su Alteza Serenísima, de un acuerdo con la Asociación de Inversión de China (IAC) para apoyar el nuevo premio a la sostenibilidad del Nobel Sustainability Trust; y el apoyo a la iniciativa de la Corporación de Inversiones y Finanzas Sostenibles de Innovator Capital, con una contribución de US $ 1.000 millones a la innovación tecnológica sostenible, en contribuciones iguales a lo largo de 3 a 5 años.

CleanEquity sirvió de vitrina a 26 compañías y Su Alteza Serenísima se entrevistó con el panel de jueces expertos, quienes seleccionaron las siguientes compañías para los Premios CleanEquity a la Excelencia:

eggXYt (IL), en Investigación; por abordar uno de los desafíos más apremiantes de la industria del huevo, el sacrificio y la destrucción de 7 mil millones de pollos machos cada año; La tecnología de eggXYt satisface las necesidades de los consumidores éticos actuales y mejora dramáticamente la sostenibilidad de la producción de huevos.

BL! XT (SE), en Desarrollo; es el primero y el único en desarrollar interruptores automáticos de estado sólido en miniatura que, como parte de los sistemas eléctricos, pueden controlar y administrar dispositivos. Los interruptores BL! XT muestran un enorme potencial de ahorro de energía.

SUN Mobility (IN), en Comercialización; al crear baterías inteligentes y permitir su reemplazo en minutos en estaciones de intercambio, centrándose en vehículos de 2 ruedas, vehículos de 3 ruedas y autobuses. Este modelo de"pago por uso" permitirá que el precio de los vehículos eléctricos coincida con sus equivalentes de ICE.

Los finalistas, respectivamente, fueron Breathe Applied Sciences (IN), Taronis Technologies (US) y Edenworks (US).

Los premios fueron esculturas creadas por el artista emergente francés Samuel de Gunzburg, quien vive y trabaja en Londres.

Su Alteza Serenísima agradeció a China por "este maravilloso compromiso" y agradeció al Sr. Zhu Huiye, diciendo: "Un resultado increíble y una manera maravillosa de avanzar, por lo que les agradezco mucho, mucho estos anuncios y la firma de este documento aquí esta tarde".Su Alteza Serenísima felicitó también a los ganadores y finalistas.

Mungo Park, presidente de Innovator Capital y cofundador de CleanEquity Mónaco, dijo:

"Agradecemos a Su Alteza Serenísima su continuo apoyo. Su ayuda, Monseñor, ha sido y sigue siendo invaluable. Agradecemos al Sr. Zhu Huiye de IAC, a Wang Qian y a su equipo en EU Sino en Beijing, por toda su ayuda y arduo trabajo en los logros de hoy. Miramos hacia el futuro para acelerar la innovación con ustedes.

"Muchas gracias también a Ban Ki-moon. Su discurso de apertura nos servirá de guía a todos sobre cómo emparejar y escalar la innovación con SDG y NDC.

"Por último, pero no por ello menos importante, agradecemos a la Fundación Príncipe Alberto II, APCO Worldwide, Cision, Covington & Burling, Cranfield, Hobbs & Towne, la Junta Económica de Mónaco, Parkview International y Reliance Industries".

Acerca de Innovator Capital

Innovator Capital ("ICL") es un banco de inversiones especializado con sede en Londres, regulado por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido. Establecido en 2003, por su presidente Mungo Park, el enfoque de ICL es la innovación de la tecnología sostenible y las ciencias de la vida. Brinda asesoría estratégica, comercial, de propiedad intelectual y de mercados de capital, organización de transacciones y servicios de M&A a universidades y empresas, independientemente del país de origen.

ICL obtiene más de 600 nuevas tecnologías cada año y organiza su conferencia anual, CleanEquity, para mostrar las mejores de su clase. CleanEquity fue concebido por Su Alteza Serenísima el Príncipe Alberto II de Mónaco y Mungo Park, un banquero de inversiones con 40 años de experiencia en tecnología emergente. El Nobel Sustainability Trust está asesorado por Innovator Capital.

